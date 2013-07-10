拉美汇市：巴西雷亚尔跌至四年低点，美联储会议记录未能挽回其颓势

企业并购：日本地方性银行第四银行和北越银行达成基本合并协议
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透里约热内卢7月10日 - 巴西雷亚尔周三收在逾四年的最弱水准，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新货币政策会议记录未能缓解投资者对于其最终撤除刺激举措的担忧。
美联储会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。
该会议记录帮助拉美货币收复部分失地，但未能阻止雷亚尔收低。
美联储主席贝南克称目前仍需要高度宽松的货币政策，因近期失业率的改善可能高估了就业市场的形势。他的讲话让投资者更为乐观一些，但对于巴西雷亚尔来说来得有些过晚，因当时巴西国内市场已经收市。
巴西雷亚尔/美元 收低0.5%报2.2723雷亚尔，为2009年4月初以来最弱水准。交易员称外资继续抛售巴西资产，因短期来看其它市场料将表现更优。(完)
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(编译 郑茵 审校 王兴亚)
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透伦敦4月4日 - 周二汤森路透数据显示，2017年第一季全球投行业务费用总和达240亿美元，创十年高点，其中超过半数来自北美。
澳元兑美元持于0.7570，距离周二澳洲央行发表货币政策声明后所及三周低位0.7545不远。分析师认为，关键支撑位在0.7500。