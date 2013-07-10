拉美汇市：巴西雷亚尔跌至四年低点，美联储会议记录未能挽回其颓势

路透里约热内卢7月10日 - 巴西雷亚尔周三收在逾四年的最弱水准，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新货币政策会议记录未能缓解投资者对于其最终撤除刺激举措的担忧。

美联储会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。

美联储主席贝南克称目前仍需要高度宽松的货币政策，因近期失业率的改善可能高估了就业市场的形势。他的讲话让投资者更为乐观一些，但对于巴西雷亚尔来说来得有些过晚，因当时巴西国内市场已经收市。