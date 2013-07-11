中国贸易：厦门有望入围下一批自贸园区建设试点--报载

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透上海7月11日， - 据中国证券报周四报导，继上海自由贸易试区方案获批后，厦门有望入围下一批自由贸易园区建设试点。业内人士表示，厦门自贸区总体方案将是以建设东南国际航运中心为目标，深化两岸交流合作综合配套改革为契机，以海沧保税港区为试点建设厦门对台自由贸易园区。
业内人士指出，在海沧保税港区试点取得成功后，自由贸易园区政策将在厦门海关特殊监管区域“六区一港”实施，包括象屿保税区、大嶝对台小额商品交易市场、厦门出口加工区、象屿保税物流园区、海沧保税港区、火炬（翔安）保税物流中心和航空港。
专家认为，厦门具备设立自由贸易园区的条件。一是厦门经济实力不大不小，适合设区“试验”。二是厦门地理位置特殊，设区便于“隔离”。一个岛就是一个经济特区，有完整的经济结构；一个岛就是一座城市，达到初步现代化的水平。三是优越的对台区位优势，设区条件得天独厚。
业内人士表示，在现有保税区、出口加工区、保税物流园区、保税港区的条件与经验基础上，厦门有望转型成为一个遵循世贸组织（WTO）无歧视原则的集自由投资、自由贸易、自由金融(含离岸金融、两岸金融)等功能于一身的以现代服务业为主的综合型自由经济区，以促进海峡西岸经济区的区内分工与联系。
7月初国务院常务会议已原则通过了上海自由贸易试验区总体方案，在上海外高桥保税区等四个海关特殊监管区域内，建设自贸实验区。据国内媒体昨报导，天津滨海新区的自由贸易区方案已上报国务院有关部门，极有可能在一个月后确定最终方案内容。（完） (发稿 林琦； 审校 曾祥进)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。