中国贸易：厦门有望入围下一批自贸园区建设试点--报载

路透上海7月11日， - 据中国证券报周四报导，继上海自由贸易试区方案获批后，厦门有望入围下一批自由贸易园区建设试点。业内人士表示，厦门自贸区总体方案将是以建设东南国际航运中心为目标，深化两岸交流合作综合配套改革为契机，以海沧保税港区为试点建设厦门对台自由贸易园区。

业内人士指出，在海沧保税港区试点取得成功后，自由贸易园区政策将在厦门海关特殊监管区域“六区一港”实施，包括象屿保税区、大嶝对台小额商品交易市场、厦门出口加工区、象屿保税物流园区、海沧保税港区、火炬（翔安）保税物流中心和航空港。

专家认为，厦门具备设立自由贸易园区的条件。一是厦门经济实力不大不小，适合设区“试验”。二是厦门地理位置特殊，设区便于“隔离”。一个岛就是一个经济特区，有完整的经济结构；一个岛就是一座城市，达到初步现代化的水平。三是优越的对台区位优势，设区条件得天独厚。

业内人士表示，在现有保税区、出口加工区、保税物流园区、保税港区的条件与经验基础上，厦门有望转型成为一个遵循世贸组织（WTO）无歧视原则的集自由投资、自由贸易、自由金融(含离岸金融、两岸金融)等功能于一身的以现代服务业为主的综合型自由经济区，以促进海峡西岸经济区的区内分工与联系。