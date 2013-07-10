东京汇市：美元大跌，贝南克讲话打压美元多头

中国汇市：人民币早盘随中间价小升，习特会前市场谨慎趋势性走势难现
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
目前日圆走势的关注焦点在日本央行将于0330-0500GMT公布的政策会议决议，日本央行总裁将在0630GMT召开记者会。市场预计该央行将按兵不动，并对经济表达更乐观看法。
大宗商品货币兑美元也跳涨，澳元 一度高见0.9300美元，进一步远离上周触及的34个月低点0.9036美元。
澳元的关注焦点在于0130 GMT将公布的澳洲就业报告。预估就业人口料减少2,500人，失业率料小升至5.6%。
若就业报告让人失望，可能给予澳元空头新的抛售理由。(完)
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路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。
路透台北4月5日 - 台湾金融监管当局周三表示，受台币兑美元升值影响，台湾上市公司2016年汇损金额达1,339亿台币(44亿美元)。