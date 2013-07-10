东京汇市：美元大跌，贝南克讲话打压美元多头

目前日圆走势的关注焦点在日本央行将于0330-0500GMT公布的政策会议决议，日本央行总裁将在0630GMT召开记者会。市场预计该央行将按兵不动，并对经济表达更乐观看法。

大宗商品货币兑美元也跳涨，澳元 一度高见0.9300美元，进一步远离上周触及的34个月低点0.9036美元。

澳元的关注焦点在于0130 GMT将公布的澳洲就业报告。预估就业人口料减少2,500人，失业率料小升至5.6%。

若就业报告让人失望，可能给予澳元空头新的抛售理由。(完)

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