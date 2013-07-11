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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 08:02 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月11日

* 头版头条:

--业内人士表示，从中国有关部门近期对房地产上市公司融资政策的表态可以看到，虽然在短期内相关政策口径并无实质性变化，但是与宣布相关政策时相比，仍有细微差异。这种变化预示着，未来房企融资政策可能会有条件地放开。

* 其他:

--记者获悉，继上海自由贸易试验区方案获批后，厦门有望入围下一批自由贸易园区建设试点。

--视点文章援引分析人士称，中国政府仍具有加杠杆空间，且最近两年政府债务增长已放缓，爆发系统性债务危机风险非常有限，再考虑到今明两年城投债到期规模较低、发行主体资质相对较好，短期内城投债爆发实质违约风险可能性更小。

--历时两个月的万福生科 专项补偿基金收官，12,756名万福生科虚假陈述案适格投资者与平安证券达成和解，补偿金额约1.79亿元人民币。

--消息人士日透露，中国人寿资产管理有限公司目前正积极筹备合资基金公司事宜，内部招聘流程已展开。该合资基金公司名为国寿安保基金管理有限公司。

--近期，北京、上海等一线城市连续诞生新“地王”，包括万科 在内的众多开发商积极拼抢优质地块，二三线城市土地市场也快速升温，地价呈上行态势。

--光伏产业链下游或已率先从低谷中走出，特变电工 拟总投资20亿元投建八个光伏电站及一个风电场项目。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴；审校 张喜良)
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