《中国报摘》--中国证券报7月11日

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
* 头版头条:
--业内人士表示，从中国有关部门近期对房地产上市公司融资政策的表态可以看到，虽然在短期内相关政策口径并无实质性变化，但是与宣布相关政策时相比，仍有细微差异。这种变化预示着，未来房企融资政策可能会有条件地放开。
* 其他:
--记者获悉，继上海自由贸易试验区方案获批后，厦门有望入围下一批自由贸易园区建设试点。
--视点文章援引分析人士称，中国政府仍具有加杠杆空间，且最近两年政府债务增长已放缓，爆发系统性债务危机风险非常有限，再考虑到今明两年城投债到期规模较低、发行主体资质相对较好，短期内城投债爆发实质违约风险可能性更小。
--历时两个月的万福生科 专项补偿基金收官，12,756名万福生科虚假陈述案适格投资者与平安证券达成和解，补偿金额约1.79亿元人民币。
--消息人士日透露，中国人寿资产管理有限公司目前正积极筹备合资基金公司事宜，内部招聘流程已展开。该合资基金公司名为国寿安保基金管理有限公司。
--近期，北京、上海等一线城市连续诞生新“地王”，包括万科 在内的众多开发商积极拼抢优质地块，二三线城市土地市场也快速升温，地价呈上行态势。
--光伏产业链下游或已率先从低谷中走出，特变电工 拟总投资20亿元投建八个光伏电站及一个风电场项目。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴；审校 张喜良)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。