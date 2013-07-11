《香港报摘》--经济日报7月11日

* 要闻版头条：

--陆续公布的中国经济数据显示形势严峻，总理李克强南下调研时转口风，提出宏观调控“底线论”，指要确保经济增长、失业率不低于下限、物价涨幅不超出上限，避免经济大起大落。分析指，他的讲话显示，若经济形势进一步恶化，政府可能将出手保增长。

* 其他：

--万科 年初时曾让市场充满憧憬的“B转H”，至今发展却叫人失望。摩根士丹利报告引述万科执行副总裁肖莉表示，公司于港交所的转板申请已完成，但中国证监会就其方案是否符合国务院指引，继续向其查问；目前完成B转H的时间仍不确定。

--新地 涉贪案已排期于明年5月开审，预计审讯需时70天，双方派出律师阵容鼎盛。控方由英国御用大律师David Perry担任检控工作，另加两名律政司大律师，并外聘资深大律师谢华渊及大律师黄佩琪上阵。

--农业银行 宣布，由财政部、汇金和社保基金所持合计约2,586亿股A股，禁售期下周二（7月16日）届满。该批股票以昨日农行A股收市价2.51元人民币计，市值6,491亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。