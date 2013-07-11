《香港报摘》--经济日报7月11日

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
* 要闻版头条：
--陆续公布的中国经济数据显示形势严峻，总理李克强南下调研时转口风，提出宏观调控“底线论”，指要确保经济增长、失业率不低于下限、物价涨幅不超出上限，避免经济大起大落。分析指，他的讲话显示，若经济形势进一步恶化，政府可能将出手保增长。
* 其他：
--万科 年初时曾让市场充满憧憬的“B转H”，至今发展却叫人失望。摩根士丹利报告引述万科执行副总裁肖莉表示，公司于港交所的转板申请已完成，但中国证监会就其方案是否符合国务院指引，继续向其查问；目前完成B转H的时间仍不确定。
--新地 涉贪案已排期于明年5月开审，预计审讯需时70天，双方派出律师阵容鼎盛。控方由英国御用大律师David Perry担任检控工作，另加两名律政司大律师，并外聘资深大律师谢华渊及大律师黄佩琪上阵。
--农业银行 宣布，由财政部、汇金和社保基金所持合计约2,586亿股A股，禁售期下周二（7月16日）届满。该批股票以昨日农行A股收市价2.51元人民币计，市值6,491亿元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。