韩国汇市：韩元兑美元跳涨至一个月高位

全球金市：金价持稳，地缘政治疑虑提供支撑
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
路透首尔7月11日 - 韩国韩元兑美元 周四在国内市场早盘跳涨至一个月高位，因有关美国联邦储备理事会(美联储)过早缩减购债计划规模的担忧减弱。
0006 GMT，韩元/美元 报1,126.2韩元，一度触及1,124.0，为6月10日以来高位。周三国内市场尾盘收报1,135.8。(完)
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(编译 郑茵； 审校 张荻)
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。