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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 08:19 BJT

韩国汇市：韩元兑美元跳涨至一个月高位

路透首尔7月11日 - 韩国韩元兑美元 周四在国内市场早盘跳涨至一个月高位，因有关美国联邦储备理事会(美联储)过早缩减购债计划规模的担忧减弱。

0006 GMT，韩元/美元 报1,126.2韩元，一度触及1,124.0，为6月10日以来高位。周三国内市场尾盘收报1,135.8。(完)

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(编译 郑茵； 审校 张荻)
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