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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 08:33 BJT

金砖国家：7月10日股汇市收盘纵览

路透7月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月10日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.32%，报915.63点。

中国股市：沪综指收高2.2%创近4个月最大单日升幅，煤炭有色等权重板块领涨

香港股市：收高1.1%至三周收盘高位，受中国大陆股市大涨提振

中国汇市：人民币收跌，贸易数据疲弱增添贬值情绪

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印度股市：周三收低近1%，NSE指数收在200日移动均线切入位下方；IndusInd Bank股价下跌，因其季度获利令投资者失望，引发对即将来临财报季的谨慎情绪。指标BSE指数 收低0.75%或145.36点，报19,294.12点，回吐2013年涨幅。NSE指数 收低0.72%或42.30点，收报5,816.70点。

印度汇市：印度卢比兑美元上涨，因央行进一步采取措施遏制外汇投机交易，但国内股市疲软以及进口商的需求都限制卢比大幅上扬。卢比兑美元 收报59.66/67，盘中交投于59.63-60.21区间，周二收报60.14/15。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,275.290点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.5%至694.50点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.29%，报32.8980卢布，卢布兑欧元 跌0.46%至42.4075卢布。

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巴西股市：假期过后收高，大宗商品出口商股引领涨势。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 升0.9%，处于困境的石油生产商OGX Petroleo 劲扬13.46%，予以提振。

巴西汇市：巴西雷亚尔跌至四年低点，美联储会议记录未能挽回其颓势

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南非股市：连续第二日收低，因之前中国公布数据弱于预期，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月会议记录公布前市场交投清淡。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.34%至35,181.34点。综合指数 收低0.33%报39,638.54点。

南非汇市：兰特兑美元大致持稳，公债小幅走软 (完) (编译 梁睿雪; 审校 李爽)
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