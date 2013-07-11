金砖国家：7月10日股汇市收盘纵览

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透7月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月10日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.32%，报915.63点。
中国股市：沪综指收高2.2%创近4个月最大单日升幅，煤炭有色等权重板块领涨
香港股市：收高1.1%至三周收盘高位，受中国大陆股市大涨提振
中国汇市：人民币收跌，贸易数据疲弱增添贬值情绪
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印度股市：周三收低近1%，NSE指数收在200日移动均线切入位下方；IndusInd Bank股价下跌，因其季度获利令投资者失望，引发对即将来临财报季的谨慎情绪。指标BSE指数 收低0.75%或145.36点，报19,294.12点，回吐2013年涨幅。NSE指数 收低0.72%或42.30点，收报5,816.70点。
印度汇市：印度卢比兑美元上涨，因央行进一步采取措施遏制外汇投机交易，但国内股市疲软以及进口商的需求都限制卢比大幅上扬。卢比兑美元 收报59.66/67，盘中交投于59.63-60.21区间，周二收报60.14/15。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,275.290点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.5%至694.50点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 上涨0.29%，报32.8980卢布，卢布兑欧元 跌0.46%至42.4075卢布。
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巴西股市：假期过后收高，大宗商品出口商股引领涨势。巴西圣保罗交易所Bovespa指数 升0.9%，处于困境的石油生产商OGX Petroleo 劲扬13.46%，予以提振。
巴西汇市：巴西雷亚尔跌至四年低点，美联储会议记录未能挽回其颓势
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南非股市：连续第二日收低，因之前中国公布数据弱于预期，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)6月会议记录公布前市场交投清淡。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 跌0.34%至35,181.34点。综合指数 收低0.33%报39,638.54点。
南非汇市：兰特兑美元大致持稳，公债小幅走软 (完) (编译 梁睿雪; 审校 李爽)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。