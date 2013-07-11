《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月11日

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透香港7月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7565港元 ) 美国股市道指周三小跌，道琼工业指数 收跌8.68点，或0.06%，至15,291.66点； 标普500指数微升不到1点，投资人试图判断何时美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能开始缩减刺激 计划。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 167.280 -1.33 24007 12.975 -0.95 中国铝业 7.670 -1.16 13851 2.380 -0.43 中国移动 51.730 -1.03 129860 80.249 -1.05 中国人寿 34.300 0.09 38358 17.737 -0.13 中石油 116.280 0.53 56190 9.019 -1.10 中石化 69.480 1.21 24395 5.389 -0.75 汇丰控股 54.060 -0.04 171160 83.863 0.14 中电信 48.640 0.06 6694 3.773 -0.72 中国联通 13.380 -0.89 105616 10.378 -0.21 兖州煤业 7.110 4.10 150265 5.515 0.45 华能国际 39.690 0.56 14011 7.696 -0.69 南方航空 18.350 -1.98 15414 2.847 1.67 东方航空 14.970 -0.99 3783 1.161 -49.52 中芯国际 3.960 -2.70 26419 0.614 -2.49 (完) (整理 梁慧仪)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。