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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 08:03 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--7月11日

路透香港7月11日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7565港元 )
    
    美国股市道指周三小跌，道琼工业指数 收跌8.68点，或0.06%，至15,291.66点；
标普500指数微升不到1点，投资人试图判断何时美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能开始缩减刺激
计划。 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       167.280   -1.33      24007            12.975      -0.95
 中国铝业                       7.670   -1.16      13851             2.380      -0.43
 中国移动                      51.730   -1.03     129860            80.249      -1.05
 中国人寿                      34.300    0.09      38358            17.737      -0.13
 中石油                       116.280    0.53      56190             9.019      -1.10
 中石化                        69.480    1.21      24395             5.389      -0.75
 汇丰控股                      54.060   -0.04     171160            83.863       0.14
 中电信                        48.640    0.06       6694             3.773      -0.72
 中国联通                      13.380   -0.89     105616            10.378      -0.21
 兖州煤业                       7.110    4.10     150265             5.515       0.45
 华能国际                      39.690    0.56      14011             7.696      -0.69
 南方航空                      18.350   -1.98      15414             2.847       1.67
 东方航空                      14.970   -0.99       3783             1.161     -49.52
 中芯国际                       3.960   -2.70      26419             0.614      -2.49
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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