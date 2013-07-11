《香港报摘》--信报7月11日

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
* 要闻版头条：
--属于将军澳市中心南部最后一幅用地的第68B2区的全海景用地，由会德丰 以近市场预期下限的36.708亿港元夺得，每平方尺楼面地价约4,288港元，令集团成为区内“大地主”，将动用约220亿港元发展区内四幅用地。
* 其他：
--由新濠国际 主席兼行政总裁何猷龙私人持有37%股权的凯升控股 ，签定初步协议，收购位于俄罗斯海参崴的博彩娱乐项目46%股权，新濠国际亦会收购5%股权。
--市场消息指出，已完成招股程序的金凤凰 ，由于公司与国际配售部分的机构投资者在定价方面未能达成共识，故延迟上市计划。
--华资中小型经纪行（C组）把握本年度立法会休会前，成功争取于下周二在财经事务委员会会议举行公听会，表达对证监会有关专业投资者谘询的不满，批评建议增加经纪行被客户索偿的风险。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。