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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 08:20 BJT

《香港报摘》--信报7月11日

* 要闻版头条：

--属于将军澳市中心南部最后一幅用地的第68B2区的全海景用地，由会德丰 以近市场预期下限的36.708亿港元夺得，每平方尺楼面地价约4,288港元，令集团成为区内“大地主”，将动用约220亿港元发展区内四幅用地。

* 其他：

--由新濠国际 主席兼行政总裁何猷龙私人持有37%股权的凯升控股 ，签定初步协议，收购位于俄罗斯海参崴的博彩娱乐项目46%股权，新濠国际亦会收购5%股权。

--市场消息指出，已完成招股程序的金凤凰 ，由于公司与国际配售部分的机构投资者在定价方面未能达成共识，故延迟上市计划。

--华资中小型经纪行（C组）把握本年度立法会休会前，成功争取于下周二在财经事务委员会会议举行公听会，表达对证监会有关专业投资者谘询的不满，批评建议增加经纪行被客户索偿的风险。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
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