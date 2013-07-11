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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 09:08 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--7月11日-7月18日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月11日(四)

科伦坡--斯里兰卡2013年经济高峰会议(最后一天)。

新加坡--瑞士央行总裁乔丹为该行的新加坡分支成立开幕。

布拉格--捷克银行协会发布经济展望。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行理事会议。

雅加达--印度尼西亚央行举行会议。

吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

7月12日(五)

新加坡--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一经济论坛上发表主题演讲。

新加坡--新加坡副总理和财长尚达曼发表讲话。

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明。

7月15日(一)

布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德访问罗马尼亚(至7月16日)，就罗马尼亚和东欧发表讲话，关注该地区的新成长模式。

7月16日(二)

比勒陀利亚--南非央行开始为期三天的货币政策会议。

7月17日(三)

暂无重要经济事件。

7月18日(四)

比勒陀利亚--南非央行宣布利率决定。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

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美国上市公司业绩公布日程表

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 张若琪)
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