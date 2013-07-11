《香港重要政经日程》--7月11日-7月18日

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
==================今日重要政经消息==================
7月11日（周四）
-- 港大零售 首日挂牌。
-- 智美集团 首日挂牌。
--09:30 特首梁振英出席立法会答问大会。
--11:00 华建控股 特别股东大会。
--14:15 仲量联行香港房地产市场半年回顾记者会。
==================近期重要政经消息==================
7月12日（周五）
-- 金管局公布6月份外汇基金境外资产。
-- 中国铝罐 首日挂牌。
-- 当代置业 首日挂牌。
-- 林麦集团 公布全年业绩。
--10:00 中国汇源果汁 特别股东大会。
--10:30 霭华押业信贷 周年股东大会。
--15:00 新天地产集团 特别股东大会。
--15:30 伟易达 周年股东大会。
7月15日（周一）
-- 置富产业信托 公布中期业绩。
-- 大众金融 公布中期业绩。
-- TCL多媒体 董事会考虑派发特别中期股息。
--10:30 利信达 股东周年大会。
--11:00 中国基建投资 股东特别大会。
--12:00 德昌电机 股东周年大会。
--14:30 摩根大通资产管理公布最新投资者信心指数。
--16:30 敏华控股 股东周年大会。
7月16日（周二）
--09:30 中国三江化工 股东特别大会。
--09:30 联想集团 股东周年大会。
--10:00 盈大地产 股东特别大会。
--10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。
--14:00 勇利航业 股东特别大会。
--15:00 泓淋科技 股东特别大会。
7月17日（周三）
-- 中国金凤凰 首日挂牌。
--10:00 中国环保能源 股东特别大会。
--11:00 中国新能源动力 股东特别大会。
*7月18日（周四）
-- 公布4-6月失业率。
--10:00 蒙古投资 股东特别大会。
--11:30 迪生创建 股东周年大会。
--11:00 富豪产业信托 股东特别大会。
--12:00 富豪酒店 股东特别大会。
--14:15 珠海控股投资 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。