《香港重要政经日程》--7月12日-7月19日

重温稿-《中国数据观测》一季度GDP增幅预计持稳于6.8%，受基建投资强劲拉动
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
==================今日重要政经消息==================
7月12日（周五）
-- 金管局公布6月份外汇基金境外资产。
-- 中国铝罐 首日挂牌。
-- 当代置业 首日挂牌。
-- 林麦集团 公布全年业绩。
--10:00 中国汇源果汁 特别股东大会。
--10:30 霭华押业信贷 周年股东大会。
--15:00 新天地产集团 特别股东大会。
--15:30 伟易达 周年股东大会。
==================近期重要政经消息==================
7月15日（周一）
-- 置富产业信托 公布中期业绩。
-- 大众金融 公布中期业绩。
-- TCL多媒体 董事会考虑派发特别中期股息。
--10:30 利信达 股东周年大会。
--11:00 中国基建投资 股东特别大会。
--12:00 德昌电机 股东周年大会。
--14:30 摩根大通资产管理公布最新投资者信心指数。
--16:30 敏华控股 股东周年大会。
7月16日（周二）
--09:30 中国三江化工 股东特别大会。
--09:30 联想集团 股东周年大会。
--10:00 盈大地产 股东特别大会。
--10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。
--14:00 勇利航业 股东特别大会。
--15:00 泓淋科技 股东特别大会。
7月17日（周三）
*-- 中国金凤凰 首日挂牌。（公司宣布IPO不予进行）
--10:00 中国环保能源 股东特别大会。
--11:00 中国新能源动力 股东特别大会。
7月18日（周四）
-- 公布4-6月失业率。
--10:00 蒙古投资 股东特别大会。
--11:30 迪生创建 股东周年大会。
--11:00 富豪产业信托 股东特别大会。
--12:00 富豪酒店 股东特别大会。
--14:15 珠海控股投资 股东特别大会。
*7月19日（周五）
-- 万科置业海外 公布中期业绩。
--10:00 中航国际 股东特别大会。
--10:00 富智康 股东特别大会。
--10:30 星辰通信 股东周年大会。
--11:00 华侨城（亚洲） 股东特别大会。
--12:00 森泰集团 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 梁慧仪)
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。
以下为路透中文新闻为您整理的4月10日-14日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.18%，周初美联储加息预期提振美指至三个月高点，但地缘局势紧张以及随后美国总统特朗普称美元“太强”，终结此前连续反弹走势，人民币贬值压力略微缓解，但其间中国监管层亦对中间价启动过滤机制，中美就汇率问题表现默契，这料更加坚定短期汇率延续双向波动走势。且关注美国财政部汇率报告对中国的评论，借此观察特朗普的意图。 公开市场操作: --在连续空窗近三周后，中国央行公开市场当周恢复逆回购操作，单周并转为净投放700亿元人民币，同时还辅以投放839亿元PSL（抵押补充贷款）。但到期的逾2,000亿元MLF（中期借贷便利）并未续做，这在MLF创设以来也较为少见，亦显示货币政策中性偏紧基调仍在延续。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月17-22日 0200 韩国贸易收支(亿美元) 3月修正值 -- 顺差66 出口(较上年同期) -- +13.7% 进口(较上年同期) -- +26.9% 4月17日(一) 暂无重要经济数据。 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期)