中国证券：创新业务推进促使券商融资激增，今年来债务融资近两千亿元--报载

路透上海7月11日 - 据上海证券报周四报导，随着国内券商融资融券、约定购回式证券交易以及股权质押式回购等资本中介业务的不断推进，券商对融资的诉求也如饥似渴，通过各种融资方式扩大资产负债表,今年以来券商仅债务融资就接近2,000亿元人民币，而去年全年仅为531亿元。

报导指出，今年以来，越来越多的券商加入到融资的队伍，通过定向增发、配股、公司债、短期融资券、次级债等各种融资方式不断扩大资产负债表，另有东方证券、国信证券、东兴证券等七家拟上市券商翘首等待新股重启。

有分析人士指出，券商今年以来争相拿出融资方案主要来自类贷款业务规模的不断做大，加上提高杠杆率的需求，预计IPO开闸之后券商还将迎来融资潮。 报导称，截至7月10日，今年以来共计15家券商通过公司债、短期融资券、次级债等方式债务融资1,899亿元。其中发行短期融资券是主要方式，包括中信证券 、银河证券 、中信建投证券、国泰君安证券、华泰证券 、招商证券 、光大证券 等14家券商，发行了54只短期融资券，合计融资1,424亿元。

中信证券、华泰证券、招商证券和广发证券 同时也通过发行公司债方式进行了融资，发行了10只公司债合计融资470亿元。

而去年一整年只有中信证券、招商证券、国泰君安证券和广发证券四家券商进行了债务融资，融资金额总共也仅531亿元。融资方式也较为单一，均为发行短期融资券，且基本上是在下半年加快了融资步伐。

除了债务融资的方式，今年来上市券商还积极通过增发和配股的方式融资。据统计,今年上半年兴业证券 已完成了39.52亿元的定向增发，另外光大证券、东吴证券 和西南证券 等券商均拿出了增发预案，分别拟募资不超过80亿元、52.08亿元以及43.6亿元，国海证券则拟配股募资不超过35亿元。这些上市券商的融资方案预计均将在下半年释放。