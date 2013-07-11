《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月11日

*工商时报：

--债市利率反弹，寿险业5、6月大量赎回国内外基金。据统计，单是6月已公告部分，寿险处分基金规模就超过新台币930亿台币，若加计5月、7月仍在持续卖出金额，估计寿险此波赎回基金规模，至少超过1,500亿台币。

--中央银行总裁彭淮南昨日被问及美国10年期公债殖利率是否可能涨破3%时，表示〞这是必然的现象〞，〞利率从很高的地方降下来，现在（QE）退场，利率当然会上去〞。

--马英九总统表示，与纽西兰签署经济合作对台湾有两大优势，并有利台湾加入泛太平洋伙伴协定（TPP）；此外，目前台星经济合作协议实质协商也告一段落，近期就会展开细部审查。

--呼应行政院拟修法推动将国际私募基金来台并购列为重大投资案，美国知名私募公司KKR 昨日宣布完成在亚洲最大私募股权基金60亿美元募资案，并暗示若有机会，不排斥运用此笔资金的部分金额在台投资。

*经济日报：

--行政院长江宜桦造访花东，送上四年800亿台币振兴花东发展计划。四年内，中央将以公务预算优先补助花东发展观光、文创、有机农业、深层水等地方特色产业，有助带动地方发展、居民回流。

--新版油价公式拍板定案，经济部表示，新公式仍需一些微调，最快下月实施。未来油价每公升涨、跌最多比现行公式多一角，新公式也取消国内油价〞亚邻最低价〞条款，改为不高于〞亚邻平均价〞。

--鸿海 营收连续二个月站上3,000亿台币大关，比5月逆势成长1.39%，创今年单月营收次高，表现优于预期。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。