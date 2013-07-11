《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月11日

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
*工商时报：
--债市利率反弹，寿险业5、6月大量赎回国内外基金。据统计，单是6月已公告部分，寿险处分基金规模就超过新台币930亿台币，若加计5月、7月仍在持续卖出金额，估计寿险此波赎回基金规模，至少超过1,500亿台币。
--中央银行总裁彭淮南昨日被问及美国10年期公债殖利率是否可能涨破3%时，表示〞这是必然的现象〞，〞利率从很高的地方降下来，现在（QE）退场，利率当然会上去〞。
--马英九总统表示，与纽西兰签署经济合作对台湾有两大优势，并有利台湾加入泛太平洋伙伴协定（TPP）；此外，目前台星经济合作协议实质协商也告一段落，近期就会展开细部审查。
--呼应行政院拟修法推动将国际私募基金来台并购列为重大投资案，美国知名私募公司KKR 昨日宣布完成在亚洲最大私募股权基金60亿美元募资案，并暗示若有机会，不排斥运用此笔资金的部分金额在台投资。
*经济日报：
--行政院长江宜桦造访花东，送上四年800亿台币振兴花东发展计划。四年内，中央将以公务预算优先补助花东发展观光、文创、有机农业、深层水等地方特色产业，有助带动地方发展、居民回流。
--新版油价公式拍板定案，经济部表示，新公式仍需一些微调，最快下月实施。未来油价每公升涨、跌最多比现行公式多一角，新公式也取消国内油价〞亚邻最低价〞条款，改为不高于〞亚邻平均价〞。
--鸿海 营收连续二个月站上3,000亿台币大关，比5月逆势成长1.39%，创今年单月营收次高，表现优于预期。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。