《中国重要政经日程》--7月11日

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
============================近日重要政经日程=======================
7/13（六）
2013APEC工商领导人中国论坛举行，至14日。
中国中小企业发展论坛在北京举行，至15日。
7/15（一）
*上午10时举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长盛来运介绍今年上半年国民经济运行情况
7/31(三)
中日韩自由贸易区第二轮谈判在上海举行，至8月2日。
9/11（三）
夏季达沃斯在大连举行（新领军者年会），至13日。
11/14(四)
“2013安永企业家奖中国”招待会及颁奖晚宴。
11/29(六)
第十五届中国国际矿业大会在天津梅江会展中心举行，至周日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 张胜男)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。