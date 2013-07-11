美国个股：法官认定苹果与出版商合谋操纵电子书价格

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
**苹果计划上诉**
苹果在一份声明中表示，其将针对Cote的裁决提出上诉。
“苹果并未合谋以操纵电子书订价，”苹果发言人Tom Neumayr表示。“当我们在2010年推出iBookstore时，我们让客户有更多选择，为该市场注入了迫切需要的创新及竞争，打破亚马逊在出版业的垄断宰制，我们没有做错任何事。”
这起案件中只有苹果进入诉讼程序，其他出版商则同意合计支付超过1.66亿美元以惠及消费者。
涉案的出版商包括Lagardere SCA 旗下的Hachette Book Group Inc、新闻集团(News Corp) 旗下的HarperCollins Publishers LLC、Pearson Plc's 旗下的Penguin Group (USA) Inc、哥伦比亚广播公司(CBS) Corp 旗下的Simon & Schuster以及Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH旗下的麦克米伦(Angus MacMillan).
苹果股价周三收盘下跌1.62美元至420.73美元。
Hagens Berman Sobol Shapiro合伙人Steve Berman为消费者对苹果提出集体诉讼，他称Cote的裁定“事关重大”。
Berman指出，“苹果受到的冲击可能数以亿美元计，这是我们将提出的要求。”(完)
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终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。