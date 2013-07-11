美国个股：法官认定苹果与出版商合谋操纵电子书价格

**苹果计划上诉**

苹果在一份声明中表示，其将针对Cote的裁决提出上诉。

“苹果并未合谋以操纵电子书订价，”苹果发言人Tom Neumayr表示。“当我们在2010年推出iBookstore时，我们让客户有更多选择，为该市场注入了迫切需要的创新及竞争，打破亚马逊在出版业的垄断宰制，我们没有做错任何事。”

这起案件中只有苹果进入诉讼程序，其他出版商则同意合计支付超过1.66亿美元以惠及消费者。

涉案的出版商包括Lagardere SCA 旗下的Hachette Book Group Inc、新闻集团(News Corp) 旗下的HarperCollins Publishers LLC、Pearson Plc's 旗下的Penguin Group (USA) Inc、哥伦比亚广播公司(CBS) Corp 旗下的Simon & Schuster以及Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH旗下的麦克米伦(Angus MacMillan).

苹果股价周三收盘下跌1.62美元至420.73美元。

Hagens Berman Sobol Shapiro合伙人Steve Berman为消费者对苹果提出集体诉讼，他称Cote的裁定“事关重大”。

Berman指出，“苹果受到的冲击可能数以亿美元计，这是我们将提出的要求。”(完)

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