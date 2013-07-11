港报社评：摆脱“斗地主”心态让高球场成新市镇资产--明报7月11日

新界东北新市镇（下称新市镇）规划方案，政府未有收回粉岭香港高尔夫球场发展，被质疑「厚有钱人、薄普通人」。现在政府檩于舆情，宣称已把粉岭高球场纳入发展规划；若方案能把高球场与东北规划结合起来，成为市民可享用的设施，应是较恰当选择。

政府修订东北新市镇方案，宣传主打缺乏土地兴建楼宇。不过，新市镇共规划330公顷土地，收地需300亿元，粉岭高球场占地170公顷，而且是官地，政府只要在12个月前通知承租人，就可以收回土地，但只有2000名会员享用。

因此东北新市镇规划，出现即时情绪反弹：为何要「毁我家园」，却容许少数富人继续享用环境优美的高球场。政府在粉岭高球场遭受的压力，亦与会所土地处理不善有关。民政事务局长曾德成月前更让接近50份会所地契续约15年。这个做法，明显地延续小圈子利益。

香港眼前确实缺乏可使用土地，不过，若土地只用作兴建楼宇，是否恰当？若认为应该用作兴建楼宇，则跑马地和沙田马场也有广大空间，按见缝插针逻辑，两个马场一些土地就应该规划住人了。

香港是国际都会，类如高尔夫球场等设施不可少，香港现有6个主要高球场，面积约680公顷。香港高球场是否过多，可以探讨，不过，以粉岭高球场环境之优美，若是透过规划将之与整个规划发展结合起来，则对新市镇肯定可以起到加分作用。

若保留粉岭高球场，市民可以轻易享用，则粉岭高球场就会成为东北新市镇的重要资产。所以，争取一个属于广大市民都可以享用的粉岭高球场，是比较恰当和正确的做法。(A04)