港报社评：楼价“应跌未跌”，待推大盘见真章--星岛日报7月11日

将军澳最新一幅官地平均每方尺楼面成交价，比上月售出的毗邻地皮高；一个新楼盘几个单位在买家挞订后打算加价重推；官方数字又显示5月楼价指数略有回升，反映大型发展商的实际保守取态。

上个月将军澳地皮以「死鸡价」成交，测量界纷纷调低今次投地的中标价预测，揭盅价钱直逼市场预期上限，带来「惊喜」，令人怀疑：莫非财团仍对后市信心十足？

但今次「惊喜价」仍相当保守，原因是这幅临海地皮拥有180度海景。这是政府年半来在将军澳连推十地的最后一幅，理应抢手，结果地价只是不过不失。

今次中标的财团，今年4月投得同区另一幅地皮，今次地皮较优质，楼面尺价却低0.003%。至于近日开售的土瓜湾单幢盘，在首两批已售出的120个单位中，有5个单位挞订，发展商称打算加价重推。今次新盘挞订率达4%，本应影响市场心理和余下单位销情。发展商要用不愁卖不出去的加价态度来为潜在买家壮胆。观乎今次发展商看齐市价推盘、原价加推策略，态度始终审慎。

至于5月楼价指数微升，原因是免补价二手居屋，首批2500个中签者登场，推高居屋售价之余，私楼价相应调升。

交投仍然疏落，以致地产代理商放假让雇员以「辣招苦主」游行抗议。政府表明不会撤招，但是楼价却「应跌未跌」，一大原因是供应仍然紧俏。

政府持续卖地，发展商仍有积压楼盘待售，当摸透一手楼法规后，相信推出新盘会增多。发展商可能力托楼价卖个满堂红，亦可能见势不妙减价尽量套现，楼价能否继续在高位，到时才有较明确的指示。(A06)