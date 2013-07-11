港报社评：李克强定调发展，经济下行设底线--信报7月11日

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
中国6月进出口贸易出现「双降」，反映外贸形势严峻。但短期而言，稳增长比调结构来得更形重要。
目前中国外贸增速持续滑落，尤其6月出口为近年半以来再度出现负增长，成因除当局力挤透过外贸渠道进行套利的出口虚报「水分」外，外需疲弱等因素，加上国际大宗商品价格回落，国内工业生产放缓，因而令进出口双双陷入困境。
无论内外，今年下半年出口形势不容乐观。整体发展稳定性受潜在「硬着陆」风险威胁。总理李克强过去两天在广西主持经济形势座谈会时发出清晰信号，强调要统筹推动稳增长、调结构、促改革，被视为替下半年发展定调。
目前中国经济在稳增长与调结构之间确实流露出一定程度的选择「两难」。经济增速过高，经济转型和调结构的确不易取得实质性进展，甚至使过去发展失衡的深层次矛盾更为尖锐，但经济增速若失序下滑，势必损及全局发展基础。
可以看到，李克强最新讲话提出要形成合理的宏调政策框架，经济增长率和就业水平不滑出「下限」，物价涨幅不超出「上限」，清楚展示中央容忍经济下行幅度的底线。
形势演变至今，虽然外需疲弱无可避免制约了出口，但汇率因素也大大削弱出口竞争优势。面对出口内外恶劣形势，只有人民币放缓升值甚至需要贬值，才能纾缓外贸企业所受的压力。从这个角度衡量，随着贸易顺差收窄，加上热钱流入压力减轻，下半年人民币缺乏单边持续上升的支撑基础。
整体而言，李克强这次讲话，为通胀与经济设定走势上下限，相信是下半年宏观政策发展的主要方向。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。