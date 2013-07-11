港报社评：李克强定调发展，经济下行设底线--信报7月11日

中国6月进出口贸易出现「双降」，反映外贸形势严峻。但短期而言，稳增长比调结构来得更形重要。

目前中国外贸增速持续滑落，尤其6月出口为近年半以来再度出现负增长，成因除当局力挤透过外贸渠道进行套利的出口虚报「水分」外，外需疲弱等因素，加上国际大宗商品价格回落，国内工业生产放缓，因而令进出口双双陷入困境。

无论内外，今年下半年出口形势不容乐观。整体发展稳定性受潜在「硬着陆」风险威胁。总理李克强过去两天在广西主持经济形势座谈会时发出清晰信号，强调要统筹推动稳增长、调结构、促改革，被视为替下半年发展定调。

目前中国经济在稳增长与调结构之间确实流露出一定程度的选择「两难」。经济增速过高，经济转型和调结构的确不易取得实质性进展，甚至使过去发展失衡的深层次矛盾更为尖锐，但经济增速若失序下滑，势必损及全局发展基础。

可以看到，李克强最新讲话提出要形成合理的宏调政策框架，经济增长率和就业水平不滑出「下限」，物价涨幅不超出「上限」，清楚展示中央容忍经济下行幅度的底线。

形势演变至今，虽然外需疲弱无可避免制约了出口，但汇率因素也大大削弱出口竞争优势。面对出口内外恶劣形势，只有人民币放缓升值甚至需要贬值，才能纾缓外贸企业所受的压力。从这个角度衡量，随着贸易顺差收窄，加上热钱流入压力减轻，下半年人民币缺乏单边持续上升的支撑基础。

整体而言，李克强这次讲话，为通胀与经济设定走势上下限，相信是下半年宏观政策发展的主要方向。(A02)