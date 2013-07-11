《香港报摘》--其他报纸重要消息7月11日

* 明报：

--税务局资料显示，上月共录140宗额外印花税(SSD)交易个案，总税款涉2,690万港元，分别按月升8.4%及24.5%，创三个月以来新高。

* 星岛日报：

--伪造龚如心遗嘱重囚12年的商人陈振聪提出上诉要求翻案及减刑，估计是希望尽快申请保释等候上诉，但如果其上诉毫无理据，或上诉庭认为判刑过轻，陈有机会求减得加，被加刑至法例规定的最高14年监禁。

--新地 联席主席郭炳湘、郭炳联兄弟与前政务司司长许仕仁涉嫌贪污案，已定于明年5月开审。律政司刑事检控专员薛伟成透露辩方已委聘了三名英国御用大状、委聘了本地大律师人数34人，但大律师公会表示反对。

--中原地产亚太区住宅部总裁陈永杰表示，楼市交投低迷，不少代理营业额半年以来均未达公司要求，集团今天开始将向前线营业员及管理层，共逾1,400人发出警告信，而现时前线员工约有4,000人。

* 苹果日报：

--中国海外 公布，6月份卖楼收入按月增加近19%至152.3亿港元，半年累售收入超过800亿港元，以其全年销量目标下限1,000亿港元计，已达标八成。

* 东方日报：

--香港太古集团 以9,350万港元投得大屿山长沙屿南道住宅地，较估值上限大幅高出约88.8%，每方尺楼面地价约1.51万港元，创大屿山历来新高。集团发言人表示，计划保留地皮自用。

--政府于2011年至今批出限量单位最少约15,113个。将军澳南区内已批出共11幅限量地涉及最少约6,645个，预期未来限量地供应主要来源将移师至启德新发展区。

--内地传媒报道，有匿名人士向中港两地监管部门投诉，质疑中联重科 财务数据，并且已获本港监管机构受理。中联重科发言人表示，公司一直遵从严格的财务审查，不会对个别不负责任的报道作评论。

* 文汇报：

--汇丰经济研究亚太区联席主管屈宏斌及中国宏观经济分析师孙珺玮发表评论指，随着经济下行压力逐渐增大，稳增长宜与结构调整并重，认为内地近期可能微调政策以防经济加速下滑，采取包括扩大财政支出及小幅减息25点子等措施。

--禹洲地产 宣布，公司通过公开挂牌方式，以13.17亿元人民币，竞得上海市嘉定区菊园新区柳湖路以东，环城路以北地块。

--创维数码 和TCL集团发布6月销量公告显示，受5月底节能惠民政策结束的影响，创维和TCL集团旗下子公司TCL多媒体6月份的彩电内销量均出现明显下跌，其中TCL多媒体下滑逾35%。(完)