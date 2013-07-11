《中国报摘》--其他报纸重要消息7月11日

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
**上海证券报**
--截至7月10日，今年以来共计15家券商通过公司债等方式债务融资1,899亿元人民币。分析人士指出，预计IPO(首次公开发行)开闸后，券商还将引来融资潮。
--知情人士透露，7月首周四大行贷款投放异于往常，大增近1,700亿元，这一异常被认为是基于6月底贷款投放被压制的强劲反弹。
--中国央行颁发第七批非金融机构支付牌照，其中首批两家纯外资的支付公司获得了支付业务许可，另外百度 和新浪 旗下的支付公司都双双获得了支付牌照。
**第一财经日报**
--国土资源部下属机构中国土地勘测规划院发布6月地价月度调查分析简报认为，总体来看房地产调控政策利空出尽，大部分城市楼市整体表现持续上涨，受其影响住宅地价上行趋势强化，拿地热潮已从一线城市外扩。
**21世纪经济报 道**
--上海规土局统计数据，上半年上海全市经营性用地供给出让117幅用地，同比增加64幅，土地出让金额达到703.78亿元，同比增373%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。