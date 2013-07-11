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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 08:57 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息7月11日

**上海证券报**

--截至7月10日，今年以来共计15家券商通过公司债等方式债务融资1,899亿元人民币。分析人士指出，预计IPO(首次公开发行)开闸后，券商还将引来融资潮。

--知情人士透露，7月首周四大行贷款投放异于往常，大增近1,700亿元，这一异常被认为是基于6月底贷款投放被压制的强劲反弹。

--中国央行颁发第七批非金融机构支付牌照，其中首批两家纯外资的支付公司获得了支付业务许可，另外百度 和新浪 旗下的支付公司都双双获得了支付牌照。

**第一财经日报**

--国土资源部下属机构中国土地勘测规划院发布6月地价月度调查分析简报认为，总体来看房地产调控政策利空出尽，大部分城市楼市整体表现持续上涨，受其影响住宅地价上行趋势强化，拿地热潮已从一线城市外扩。

**21世纪经济报 道**

--上海规土局统计数据，上半年上海全市经营性用地供给出让117幅用地，同比增加64幅，土地出让金额达到703.78亿元，同比增373%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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