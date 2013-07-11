港报社评：外贸形势严峻，转型应对挑战--文汇报7月11日

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
内地6月份进出口数据出现17个月来首次双负增长，反映中国外贸形势不容乐观。但是，新一届中央领导层充分认识当前经济所遇到的困难和挑战，已下决心推动经济结构转型。
内外贸易环境恶化，是中国进出口数据双降不可否认的现实。在内部方面，人民币升值较快，劳动力成本上升。在外需方面，全球经济复苏缓慢，欧美发达国家实施再工业化政策，以及制造业向东南亚等成本更低的国家转移。内外不利因素夹击下，中国外贸数据下降属意料中事，凸显中国经济面临的困难进一步加大。
6月进出口数据双降中，出口下降的一个重要原因是，内地海关大力打击虚假贸易。今年前4个月，「热钱」涌入及套汇套利「贸易」疯狂进行，干扰了金融、贸易系统的正常运作。国家有关部门加强监管，理顺外贸结构，正显示领导层要让经济运作规范化的思路，主动消除影响整体经济稳步发展的隐患。
如今的中国，需要摆脱原有经济增长模式的束缚，建立完善的内需带动模式，调整经济结构。新一届中央领导层冷静清醒地把握经济发展的方向，正在有条不紊地推动经济战略转型，实现经济从注重增速到注重质量的转变。
内地正处于经济转型升级的关键阶段，转型肯定不会一帆风顺，难免要承受「阵痛」。从目前来看，中国经济从出口和投资拉动向消费拉动的转变正在稳步进行中，领导层正在引导资金向更具增长潜力和战略性的实体经济转移，有理由相信，中国经济的前景仍将是光明的。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。