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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 09:01 BJT

台湾气象：中央气象局预计晚间发布台风“苏力”陆上警报

路透台北7月11日 - 强烈台风“苏力”(SOULIK)正逐步逼近台湾，中央气象局周四预估，最快将在今晚发布陆上台风警报。

金融市场人士也密切关注此一台风发展动态。一货币市场资金调度人士称，若台风于周五下午侵袭台湾造成金融市场暂停交易，可能打乱资金落点的安排，应提前因应准备。

根据气象局今日上午8时30分首度发布的海上警报，目前苏力台风的中心位置在鹅銮鼻东方约1,030公里海面上，以每小时22公里速度，向西转西北西进行。近中心最大风速为每小时184公里，相当于16级风。

气象局并对台湾北部海面、东北部海面及东南部海面航行及作业船只发出警戒。(完)

气象相关新闻，请点选 ;台风最新状态可点选气象局网页(www.cwb.gov.tw/) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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