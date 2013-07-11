中国金融：央行颁发新一批非金融机构支付牌照，首次向外资开放

路透上海7月11日 - 中国人民银行网站最新信息显示，最新有27家支付机构获得新一批第三方支付业务牌照，其中首次有两家外资支付公司获得该牌照。

这两家外资支付公司分别为上海索迪斯万通服务有限公司和艾登瑞德（中国）有限公司；此外，百度 与新浪 旗下的支付公司也都双双获得了支付牌照，分别为北京百付宝和北京新浪支付科技。

至此央行已累计发放了250张牌照。

上海证券报报导指出，两家外资支付公司从事的均为预付卡业务,而该市场比较边缘，自成一个发行与受理系统。其获得预付卡的牌照，而不是互联网支付牌照，更多地被认为是央行在进行支付业的一个有步骤的开放。

此前，美国电子商务巨擘eBay 首席执行官约翰·多纳霍（John Donahoe）曾预计，eBay旗下PayPal部门将成为第一家在中国取得金融支付牌照的国外企业，但该公司在中国扩展业务上仍旧审慎行事。 （完）

参看详情，可点选中国人民央行网站(here) (发稿 吴芳/丁淑琴; 审校 林高丽)