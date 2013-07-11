中国金融：央行颁发新一批非金融机构支付牌照，首次向外资开放

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透上海7月11日 - 中国人民银行网站最新信息显示，最新有27家支付机构获得新一批第三方支付业务牌照，其中首次有两家外资支付公司获得该牌照。
这两家外资支付公司分别为上海索迪斯万通服务有限公司和艾登瑞德（中国）有限公司；此外，百度 与新浪 旗下的支付公司也都双双获得了支付牌照，分别为北京百付宝和北京新浪支付科技。
至此央行已累计发放了250张牌照。
上海证券报报导指出，两家外资支付公司从事的均为预付卡业务,而该市场比较边缘，自成一个发行与受理系统。其获得预付卡的牌照，而不是互联网支付牌照，更多地被认为是央行在进行支付业的一个有步骤的开放。
此前，美国电子商务巨擘eBay 首席执行官约翰·多纳霍（John Donahoe）曾预计，eBay旗下PayPal部门将成为第一家在中国取得金融支付牌照的国外企业，但该公司在中国扩展业务上仍旧审慎行事。 （完）
参看详情，可点选中国人民央行网站(here) (发稿 吴芳/丁淑琴; 审校 林高丽)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。