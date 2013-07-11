港报社评：李克强稳增长，倒逼转型未松手--经济日报7月11日

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
在内地经济增长持续放缓下，总理李克强强调稳增长，遂惹市场憧憬中央将出招救经济。惟中央应只是要向国内外派定心丸，表明倒逼转型仍将继续。但中央须加力与市场沟通解释，才可减经济不必要折腾。 李克强前天到广西召开经济座谈会时表示，要统筹推动稳增长、调结构、促改革，经济增长不会滑出「下限」，市场遂炒作中央短期内将如过去般再松银根。惟此恐误解李克强原意。 因李克强在会上亦称，中国必须靠经济转型升级，反映他最关心的是续推经济转型，故他不会如过去般，再藉放水与大兴土木。当然，李克强提出要使经济增长与就业等不滑出下限，并非无因，就是要藉此对国内与国际市场加强沟通。 国内方面，中央应已察知经济减速的最大隐忧，是内地民众与企业对经济预期过犹不及，若以为经济将失控急坠，令经济失速的忧虑自我实现。故李克强藉提出经济与就业保下限，表明中央对经济放缓心中有底。 国际方面，环球各国对中国新领导层主动让经济减速会否拖累他国经济极忧心，国际对华忧心太重，或将触发资金从中国撤走。李克强强调经济形势可控，有助缓减国际忧虑。 况且，中央倒逼转型的手段，已冲击地方政府等利益集团，他们正图炒作经济急坠风险图逼中央松手。李克强更须明确表态，以正视听。 李克强主动向市场表态固可取，但仍不足够。中央须继续向市场阐明其政策立场与取向，增加国内与国际对中国经济发展的信心，倒逼转型与未来一系列经济改革才可走得更稳。(A10)
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终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。