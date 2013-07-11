港报财经评论：中国谜一样的数据--信报7月11日

中国谜一样的数据/习广思

在贝南奇讲话前，市场维持观望态度，事实上，在6月份议息会议后，联储局已经把退市计划清楚交代，今次应该不会有重大的新消息。联储局的态度颇鲜明，尽管已抛出时间表，但是否跟从时间表退市，一切视乎经济数据。联储局对经济数据的看法似乎有所转变，是否退市不再硬性跟随失业率指标，而且对经济复苏步伐颇为乐观。自从宣布退市计划后，楼市、就业及消费数据均见好转，这令联储局对退市信心加强。美股由最初的恐惧，到近日开始把焦点放在经济复苏之上，退市过渡期何时结束，则要看债市何时喘定下来。港股继续好淡拉锯，在低位整固。恒指昨天承接美股气氛，早段试穿21,000点水平，但中国内地进出口数据疲弱，令恒指倒跌，午后A股急反弹，又带动恒指回升221点，收报20,904点。大市成交额528亿港元，沽空比率11.37%。虽然连日乾升，但恒指走势有改善，升穿20天线，成分股升幅较为全面，香港地产、中资金融、落后煤炭水泥股均见反弹。

大市进入盈警盈喜高峰期，国电科环 意外地发出盈警，预告首6个月利润将按年下跌25%至35%，原因是旗下风电、太阳能产品利润下降，惨遭基金洗仓，股价大跌29%。华能新能源 早前公布盈喜，预期中期利润倍增，但昨日股价午后急吐7.7%。新能源股将受惠下半年的政策，亦是基金收集对象，上半年资金不断追逐新能源股，部分持续强势，亦有部分出现调整及套现增加。光大国际 、华润水泥 于昨日收市后齐发盈喜。国企被投资者诟病的是，国企只有一个大股东，就是中国和党。

钱币有两面，有政策扶持的时候，国企占尽地利人和，轻易成为政策受惠股，随时有“阿妈”注资等重组合并动作。但在政策、经济风险上升的时候，国企却不见得有优势，尤其是管理层的思维，长期停留在为党与国服务，而不是为小股东，即投资者。即使国企上市面向全球投资者，但管理层的思维是，最大的股东只有「阿爷」。对投资者来说，中国经济的问题，除了那些隐藏而看不见的影子银行风险、难以衡量的政策风险外，还有那些难以判断的数字。(B03)

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欧罗现假突破陷阱/苏子

前晚欧罗兑美元在跌破5月1.2793低位后，曾两度微破周线一目均衡图云雾区的1.2763底部支持，但由于低位触及1.2753便已迅即止跌回稳，始终未能趁机跌破上半年的1.2744低位，故前晚的破位很大可能是假突破的走势陷阱。昨天亚洲市及欧洲市早段，欧罗兑美元未见再度下试前天的1.2753低位，反而在接近伦敦入市时已见成功升回5月的1.2793低位以上波动，暂时曾高见1.2836水平，此高位与上周五的收市价相若。若昨晚欧罗兑美元未见再次跌破5月的1.2793低位，反而可以进一步走高并显着在上周五的1.283收市价以上收市，已可初步确认前晚的破位是假突破；相信汇价在出现假突破后，将有较高机会出现超卖反弹及成功升回前天的1.2898高位阻力及10天SMA阻力以上，从而考验较关键的1.3心理关口及100天SMA阻力。

另外，留意欧罗兑美元近期跌幅的38.2%反弹目标是1.3006，与1.3心理关口相若及十分接近100天SMA阻力；因此，宜留意稍后欧罗兑美元一旦出现超卖反弹，有否足够动力一举升破上述的关键阻力位，若汇价未升至上述的关键阻力位便已遇上严峻沽压而重拾弱势，预料届时将有较高机会在再次跌破周线一目均衡图云雾区底部支持后成功创今年新低。不过，若欧罗兑美元的超卖反弹浪能有足够动力显着升逾上述的关键阻力位，届时投资者便要有心理准备汇价近期的大弱势或已正式告一段落，不宜再采取逢高沽出的策略。

一旦欧罗兑美元成功破关而上，相信其上升动力主要来自美元整体走势已转强为弱。目前投资者可以用美元兑瑞郎的走势来判断美元整体走势的强弱。稍后美元兑瑞郎若一直乏力突破5月29日的0.979高位阻力，反而更显着返回近期升幅的23.6%调整目标以下波动及收市，预料届时美元整体走势成功扭转近期强势的机会将大幅提高，相信其他主要非美元货币亦会因此扭转近期的大弱势。(B11)