港报财经评论：两权重油股，托内地股市--经济日报7月11日

两权重油股，托内地股市/林瑞芬

恒指昨日走势极为飘忽，先升后回再反弹，全日走三程，最高见21,044，最低见20,633，最终收20,904，全日升1.07%；成交额维持低企于528亿港元。由此可见，好淡争持激烈，未分胜负。形势似向上试穿21,000，但看淡的投资者实力好强顽，昨早虽有欧美股造好配合试穿，但即市利用出口数据急煞跌，若非午后A股回升，港股应以跌市收场。短线见势判势，即市好淡关口已收窄到21,000及20,500，上破21,000，不排除乾升试21,500；相反，20,500失守，探20,000。说回A股午市勇弹，上证收报2,008，升2.17%，有传降准，谣言居多。据李克强总理最新表态，经济不出下限，CPI等不超上限启示，对上半年外界认为疲弱之复苏经济面还是可作容忍，预示第三季内，也不会有特别刺激经济措施出台，银行非缺水只是错配的话，降准的可能也不大。6月进出口弱是加强监管出口商的外汇业务之果，还是自今年年初以来，人民币实际有效汇率已升值约5.6%而对出口的拖累，还是要细心观察。

中国内地经济弱之绊脚石头碎太多，随时都会被击伤。不过，10月十八届三中全会前，不少看国家队维稳大市底的决心，且看中国内地权重股两桶油──中石油 A股及中石化 A股，前者股价十日连续以阳烛收市，后者两日劲弹近15%，虽说近月油价急升支持，但若不是国家队出手，相信单靠市场力量难有此效果。上证约1,700为长期关键支持位，上月已低插近1,849，到近底先来托就迟，中国经济下半年还是弱气色，但无硬着陆风险，两桶油加上内银股跌势稍定，7月、8月不望大弹，2,100可能已是极限，维稳在1,700打底已是最好的走势。

习李新世代，市场预期至少十年当政，磨刀可能要两、三年，今年才是第一年开始，大多投资者仍在观察之中，因转变中随时无命。如习近平倡简约、整风，过去官商场中人热捧的名牌白酒贵州茅台身价都暴跌，公司首度承认部分产品降价超50%之多，大家就知为何五粮液经销商银基集团 去年度蚀近11亿港元。高级餐饮业更不在话下，上半年都不好景。6月发生的钱荒事件，更可能是一系列经济转型之序幕，潜藏对各类中资股的盈利前景变化，还在动态发展着，房市是勒还是不勒，好难摸得清近景，远景更难掌握，除了信心之外，或许要靠财力搭救。(B03)

................................................................

李总暗示经济放缓尾声/余少文

中港股市震荡，指数昨日有如波子机般弹上弹落，似乎回应差劲的贸易数据，但国务院总理李克强表示中国内地经济不会跌出下限，似乎暗示中国内地经济放缓已经或差不多结束，A股或有运行。中国内地股市昨早下跌，但午后受降准消息刺激走高，带动国企指数午后显着造好，全日升163点或1.8%，收9,215点，成交额128亿港元，超过50%主板H股随大市回升，惟有85%成分股造好，支撑国指昨收复周一、周二失地；红筹指数升19点或0.5%，收3,971点，成交额43亿港元。大市早段波动，或是中国海关总署公布的6月进出口贸易数据不如人意所致，6月出口总值跌3.1%至1,743亿美元，进口总值跌0.7%至1,472亿美元，贸易顺差271亿美元，都较市场预期为差。尽管市场已预期数据难有惊喜，料进出口会降至单位数增长，可惜最后齐齐下跌，是2012年1月录得双跌以来再出现。

当然，中国打击贸易水份，数字下跌是预期之内，惟去年数据也可能因水份而偏高，中国续清理水份下，不排除下半年贸易数据难有惊喜，对航运股而言是一个压力。幸好上海获批设立自由贸易区后，天津表示上报设立自由贸易区，希望航运股可以受惠陆续设立的自由贸易区，虽会是较长远的事，但已支持A股午后显着回升，带动上证综合指数重越2,000点。虽然CPI、PPI以及进出口数字都差过预期，但实际情况可能未必太坏，因为总理李克强日前表示，宏观调控要立足当前、着眼长远，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出下限，物价涨幅等不超出上限；在这样一个合理区间内，要着力调结构、促改革，推动经济转型升级。

中国把今年GDP目标定为7.5%，CPI为3.5%，即是说中国今年目标是GDP不会跌穿7.5%，以今年首季7.7%，第二季可能降至7.5%来看，下半年GDP可能差极也有7.3%，对比上半年而言，下滑幅度有限。乐观来看，或李总预期经济下滑情况可以喘定，甚至乎结束，加上股市走在经济之前，若然经济喘定放缓趋势，不排除A股稍后可稳步回升，国指始终会受惠。(B06)