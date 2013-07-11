《路透碳点》欧盟准许更多行业获得免费碳排权证

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透伦敦7月10日 - 欧盟官员周三批准相关措施，将石膏板和薯条生产商纳入碳排放交易体系(ETS)可享免费碳排权证的行业名单。
欧盟执委会周三发表声明表示，欧盟成员国官员投票同意将石膏和石膏板生产商、土豆(马铃薯)加工商、自由锻(open-die forging)和固体乳清行业加入可享免费碳排权证的行业名单。
欧盟资料显示，上述行业的公司包括英国的British Gypsum和比利时的Clarebout potatoes。
在欧盟约20吨的年度碳排放量中，这些行业只占很小比例。据荷兰咨询公司Ecofys2009年发布的研究显示，ETS管理的20个石膏厂在2008年的碳排放共计71.7吨。
为避免企业搬迁，欧盟立法者将准许特定行业获取免费碳排权证，以确保它们在较宽松的环保规范下与外国公司竞争。
另一方面，大部分电力公司必须全额支付其碳配额。
对这个所谓碳泄漏(carbon leakage)名单进行增补的提议，在生效前将接受欧盟议会为期三个月的审查。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。