台湾债市：五年公债102/2殖利率盘初大跌，因贝南克认为目前政策仍需宽松

全球金市：金价持稳，地缘政治疑虑提供支撑
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
路透台北7月11日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周四盘初大跌逾6个基点，主要反应美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克认为目前政策仍需宽松。
美国公债期货周四在亚洲盘早盘上扬，因市场将美联储的会议记录解读为，提前削减资产购买措施的可能性降低。
美联储6月会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。
美国公债价格周三下滑，因市场消化当日发售的210亿美元10年期公债，并为周四30年期长债发售作准备。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
0101GMT，现货金几无变动，报每盎司1,254美元。美国期金<G Ccv1>上涨0.1%至1,255.50美元。
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