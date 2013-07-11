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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 09:30 BJT

台湾债市：五年公债102/2殖利率盘初大跌，因贝南克认为目前政策仍需宽松

路透台北7月11日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周四盘初大跌逾6个基点，主要反应美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克认为目前政策仍需宽松。

美国公债期货周四在亚洲盘早盘上扬，因市场将美联储的会议记录解读为，提前削减资产购买措施的可能性降低。

美联储6月会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。

美国公债价格周三下滑，因市场消化当日发售的210亿美元10年期公债，并为周四30年期长债发售作准备。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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