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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 09:12 BJT

****《港报快速浏览》--7月11日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：外贸形势严峻，转型应对挑战--文汇报                                
 港报社评：李克强稳增长，倒逼转型未松手--经济日报                            
 港报社评：李克强定调发展，经济下行设底线--信报                              
 港报社评：摆脱“斗地主”心态让高球场成新市镇资产--明报                      
 港报社评：楼价“应跌未跌”，待推大盘见真章--星岛日报                        
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：中国谜一样的数据--信报7月11日                                 
 港报财经评论：两权重油股，托内地股市--经济日报7月11日                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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