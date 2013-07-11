香港个股：中国阳光纸业与日本王子控股组合营，最高投资6.08亿元人民币

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透香港7月11日 - 中国阳光纸业控股有限公司 周四公布，将与日本王子控股株式会社（前称王子制纸） 组合营，在中国产销特种用纸，最高投资总额为6.08亿元人民币，两家公司分别占60%和40%股权。
阳光纸业的声明称，将透过其子公司山东世纪阳光，与王子控股全资子公司王子艾富特组成合营公司“阳光王子”，主要在中国生产特种纸，特别是装饰用纸、医疗包装纸及支票用纸。合营公司的注册资本为2.03亿元。
世纪阳光将会向合营公司注入一幅位于山东省寿光市的土地连同生产及配套设施加现金作为注册资本注资，而王子艾富特则以现金出资其应占注册资本。
阳光纸业称，王子制纸的主要业务为生产特种纸，相信可加强公司生产特种纸的专有技术及加入特种纸以增加公司的产品组合。
阳光纸业主要从事生产白面牛卡纸及轻涂白面牛卡纸。该股自7月2日起暂停买卖，停牌前报0.75港元；其股份将于今天恢复交易。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。