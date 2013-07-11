香港个股：中国阳光纸业与日本王子控股组合营，最高投资6.08亿元人民币

路透香港7月11日 - 中国阳光纸业控股有限公司 周四公布，将与日本王子控股株式会社（前称王子制纸） 组合营，在中国产销特种用纸，最高投资总额为6.08亿元人民币，两家公司分别占60%和40%股权。

阳光纸业的声明称，将透过其子公司山东世纪阳光，与王子控股全资子公司王子艾富特组成合营公司“阳光王子”，主要在中国生产特种纸，特别是装饰用纸、医疗包装纸及支票用纸。合营公司的注册资本为2.03亿元。

世纪阳光将会向合营公司注入一幅位于山东省寿光市的土地连同生产及配套设施加现金作为注册资本注资，而王子艾富特则以现金出资其应占注册资本。

阳光纸业称，王子制纸的主要业务为生产特种纸，相信可加强公司生产特种纸的专有技术及加入特种纸以增加公司的产品组合。

阳光纸业主要从事生产白面牛卡纸及轻涂白面牛卡纸。该股自7月2日起暂停买卖，停牌前报0.75港元；其股份将于今天恢复交易。（完）

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