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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 09:52 BJT

澳新汇市：澳洲就业数据较预期强劲，激励澳元上扬

路透新加坡7月11日 - 澳元周四上扬，稍早公布数据显示澳洲6月就业人数意外增加，这可能降低澳洲央行近期内进一步降息的机率。

就业数据公布后，澳元兑美元 上扬高见0.9249美元，数据公布前为0.9221。澳元/美元最新报0.9231，仍低于周四稍早触及的两周高位0.9300。(完) (编译 蔡美珍; 审校 白云)
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