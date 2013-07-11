欧元区经济：希腊上半年预算赤字情况转好，有望实现今年财政目标

全球经济：贸易作为增长引擎的作用受到威胁--IMF、WTO和世界银行
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透雅典7月10日 - 希腊财政部周三表示，从上半年情况来看，该国有望实现2013年度财政目标，因得益于削减公共支出和投资。
财政部称，上半年中央政府基本赤字较上年同期的33亿欧元减少逾一半，至15亿欧元。该项赤字中扣除了地方政府和社保机构赤字以及利息支付。
这一结果亦远远好于1-6月的39亿欧元基本预算赤字目标，预示希腊政府制定的今年中央政府实现基本预算盈余的目标颇有希望。若果真如此，希腊将可向其贷款方寻求进一步的债务减免。
“(从今天的数据来看)，今年的基本盈余目标已经变得大有希望，”副财长Christos Staikouras对记者表示。(完)
(编译 郑茵 审校 白云)
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。
路透上海4月11日 - 中国河南新郑农村商业银行等最新公布2017年同业存单发行计划， 至此，已有473家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,349亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30