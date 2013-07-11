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债券 | 2013年 7月 11日 星期四 09:51 BJT

欧元区经济：希腊上半年预算赤字情况转好，有望实现今年财政目标

路透雅典7月10日 - 希腊财政部周三表示，从上半年情况来看，该国有望实现2013年度财政目标，因得益于削减公共支出和投资。

财政部称，上半年中央政府基本赤字较上年同期的33亿欧元减少逾一半，至15亿欧元。该项赤字中扣除了地方政府和社保机构赤字以及利息支付。

这一结果亦远远好于1-6月的39亿欧元基本预算赤字目标，预示希腊政府制定的今年中央政府实现基本预算盈余的目标颇有希望。若果真如此，希腊将可向其贷款方寻求进一步的债务减免。

“(从今天的数据来看)，今年的基本盈余目标已经变得大有希望，”副财长Christos Staikouras对记者表示。(完)

(编译 郑茵 审校 白云)
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