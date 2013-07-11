日本股市：震荡走高，市场关注日本央行利率决议

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
贝南克表示，由于通胀仍然较低、以及失业率可能未真实反映就业市场的疲软，联储将继续执行宽松货币政策。该讲话使投资者削减美元多仓，提振美国公债期货上涨。
近来日本股市波动剧烈，投资者担忧中国增长放缓，以及美联储今年稍晚可能缩减刺激政策。
不过市场人士表示，投资者并未过度担忧美联储是否会缩减刺激政策，因为美国经济复苏时他们已经消化了这个预期。
美元/日圆汇率走势震荡，出口类股表现不一。丰田汽车 跌0.5%，东芝 跌1.5%，日产汽车 则上涨0.4%。
“鉴于美国经济在复苏，我们已经知道美联储某个时段将缩减刺激政策，因此这不是日本市场的主要担忧，”SMBC日兴证券主管西广市表示。“投资者现在对日圆汇率更敏感，因为市场的焦点已经转向评估企业获利。”
东证股价指数 近持平，报1,194.93点。
“那些预计美联储最早在9月开始缩减刺激举措规模的人松了口气，因为这个时间可能推后，”法国巴黎银行全球股市主管Kyoya Okazawa表示。
日本央行稍晚将结束政策会议并公布利率决定，市场预计将维持政策不变，但可能上调经济评估，因预期日圆疲软及大规模刺激政策足以抵御中国增长放缓带来的冲击。(完)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。