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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 10:07 BJT

日本股市：震荡走高，市场关注日本央行利率决议

贝南克表示，由于通胀仍然较低、以及失业率可能未真实反映就业市场的疲软，联储将继续执行宽松货币政策。该讲话使投资者削减美元多仓，提振美国公债期货上涨。

近来日本股市波动剧烈，投资者担忧中国增长放缓，以及美联储今年稍晚可能缩减刺激政策。

不过市场人士表示，投资者并未过度担忧美联储是否会缩减刺激政策，因为美国经济复苏时他们已经消化了这个预期。

美元/日圆汇率走势震荡，出口类股表现不一。丰田汽车 跌0.5%，东芝 跌1.5%，日产汽车 则上涨0.4%。

“鉴于美国经济在复苏，我们已经知道美联储某个时段将缩减刺激政策，因此这不是日本市场的主要担忧，”SMBC日兴证券主管西广市表示。“投资者现在对日圆汇率更敏感，因为市场的焦点已经转向评估企业获利。”

东证股价指数 近持平，报1,194.93点。

“那些预计美联储最早在9月开始缩减刺激举措规模的人松了口气，因为这个时间可能推后，”法国巴黎银行全球股市主管Kyoya Okazawa表示。

日本央行稍晚将结束政策会议并公布利率决定，市场预计将维持政策不变，但可能上调经济评估，因预期日圆疲软及大规模刺激政策足以抵御中国增长放缓带来的冲击。(完)
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