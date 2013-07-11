更新版 1-中国债市：六个月国库现金定存利率维持高位，资金跨年致银行积极投标

* 六个月国库现金定存利率5.01%，维持高位

* 资金跨年，年底存贷比考核压力令银行积极投标

* 短期机构流动性预期仍趋谨慎 (新增市场评论和更多背景)

路透上海7月11日 - 中国财政部周四招标的六个月期国库现金定期存款中标利率为5.01%，虽较上次资金极度紧张时同期限品种利率大幅回落，但仍旧维持高位。交易员表示，由于本次六个月期定存资金跨年，不少银行考虑到年底存贷比考核压力，参与投标积极性相对较高。

他们并指出，在近期财政缴税、大行分红等因素干扰下，机构对市场流动性预期稍显谨慎，也在一定程度上导致本次中标利率相对较高。

央行公告显示，中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为5.01%；上次六个月期国库现金定存招标在6月20日，中标利率6.50%。

“需求还可以，(利率)结果稍高，比同期限shibor高了近80bp(基点)，”华南一银行交易员表示，因为本次现金定存明年1月到期，正好属于跨年资金，投标机构多出于年底存款指标的考虑，从而积极参与。

今日进行的国库现金定存为今年第四期，起息日7月11日，到期日为2014年1月9日。

上海银行间同业拆放利率(Shibor)报价 显示，六个月期品种 最新价格为4.22%。

华南另一银行交易员认为，国库现金属于一般性存款，对存贷比要求较高的银行有较大价值，而且近期市场对资金利率波动的担忧再起，初步预计7月中下旬流动性也不甚乐观，也导致机构愿意较高成本寻求资金。

上次六个月期国库现金定存招标在6月20日，当时中国银行间市场上演“资金荒”，机构求钱若渴，令六个月期国库现金定期存款中标利率跳升至6.50%，不仅创下15个月来同期限品种利率高点，且已与同业存款的利率水平相当。

今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% 四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01% -------------------------------------------------------

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