更新版 1-中国债市：六个月国库现金定存利率维持高位，资金跨年致银行积极投标

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
* 六个月国库现金定存利率5.01%，维持高位
* 资金跨年，年底存贷比考核压力令银行积极投标
* 短期机构流动性预期仍趋谨慎 (新增市场评论和更多背景)
路透上海7月11日 - 中国财政部周四招标的六个月期国库现金定期存款中标利率为5.01%，虽较上次资金极度紧张时同期限品种利率大幅回落，但仍旧维持高位。交易员表示，由于本次六个月期定存资金跨年，不少银行考虑到年底存贷比考核压力，参与投标积极性相对较高。
他们并指出，在近期财政缴税、大行分红等因素干扰下，机构对市场流动性预期稍显谨慎，也在一定程度上导致本次中标利率相对较高。
央行公告显示，中国财政部与央行今日进行的500亿元人民币六个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为5.01%；上次六个月期国库现金定存招标在6月20日，中标利率6.50%。
“需求还可以，(利率)结果稍高，比同期限shibor高了近80bp(基点)，”华南一银行交易员表示，因为本次现金定存明年1月到期，正好属于跨年资金，投标机构多出于年底存款指标的考虑，从而积极参与。
今日进行的国库现金定存为今年第四期，起息日7月11日，到期日为2014年1月9日。
上海银行间同业拆放利率(Shibor)报价 显示，六个月期品种 最新价格为4.22%。
华南另一银行交易员认为，国库现金属于一般性存款，对存贷比要求较高的银行有较大价值，而且近期市场对资金利率波动的担忧再起，初步预计7月中下旬流动性也不甚乐观，也导致机构愿意较高成本寻求资金。
上次六个月期国库现金定存招标在6月20日，当时中国银行间市场上演“资金荒”，机构求钱若渴，令六个月期国库现金定期存款中标利率跳升至6.50%，不仅创下15个月来同期限品种利率高点，且已与同业存款的利率水平相当。
今年财政部进行的国库现金定存招标具体情况如下: 期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元) ------------------------------------------------------- 一期 400 六个月 4月23日 10月22日 4.50% 二期 400 六个月 5月23日 11月21日 4.80% 三期 400 六个月 6月20日 12月19日 6.50% 四期 500 六个月 7月11日 2014年1月9日 5.01% -------------------------------------------------------
1,700
去年财政部共进行了14期国库现金定期存款招标，期限包括三、六及九个月，总额6,900亿元；2011年和2010年的操作量分别为4,500亿元和4,000亿元。(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。