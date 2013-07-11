台湾货币市场：短率稳中隐含测试低位压力，但同业拆借市况安静

* 短票及债券RP市场仍有测试区间底部压力

* 同业拆借市场提存期初采负数操作，但市况静淡

* 中午标售182天国库券，外银资金平稳

记者 林妙容

路透台北7月11日 - 台湾银行间短率周四稳中隐含测试区间底部压力，但大致仍持于既有区间。市场资金调度人士指出，短票及债券附买回(RP)市场同受券源稀少所苦，近来仍有利率走低的压力。同业拆借市场整体而言资金仍稳中偏松，央行持续加强委由大型行库收回隔夜游资，让银行端在提存期初仍有负数操作的空间。

银行资金调度人士指出，今日同业拆借市场平静，提存期初各银行以小进小出为主，没有太多调度的需求。在外资银行部分，台币近来因升值而见小量外资汇入，不过对外银的整体资金水位增加压力并不大，加上近来市场似有利率应止稳底部的期待，市场预期中午182天期的国库券标售利率应不致于大幅走低。

〞没有人希望标很低...但是250亿的SIZE(总额)很小，筹码面的变数还是很难讲。〞一位外资银行资金调度人士说。

台湾银行业人士周三表示，预估今日标售的182天期国库券决标贴现率可能在0.56%左右，区间低位见0.55%、高位见0.65%。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为负31亿台币，累计超额准备为负76亿，加计前期1%的超额准备为977亿台币。

本地时间11:56时，

**台币兑美元 走升2.31角报29.854。

**台股 大涨2.01%，报8,172.77点；成交量 报739.74亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.385-0.400%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.420%，上日亦在0.388-0.420%。

**短票利率少数成交走低**

在短票市场方面，票券商因本提存期预估发行量普遍偏低，票券商今日新发行短票量不是大约持平就是低于到期量，资金缺口小，票源稀少，令极少数与银行端的成交利率得以走低，不过多数仍持于上日水准。

一票券商交易主管称，尽管多数银行抗拒短票利率走低，但从票券商的资金缺口上来看，这个提存期至期底的资金需求预估都不会太大，加上同业拆借市场利率稳于底部不变，因而今日在少数成交上得以见到0.67%的下行利率，但市场仍以0.68%为主要成交区。

〞现在发行量是很少，在资金需求上没压力，但我们希望慢慢来，下周再看看。〞另一未跟进调降利率的大型票券商表示。

30天期短票利率主要交投仍落在0.68%-0.69%，与上日持平，少数成交于0.67%，0.69%以较长天期及免保票为主。

台湾央行今日存单到期金额3,367.3亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五央行存单到期金额为3,578亿台币。

下周央行存单到期量大，总额为1兆4,778.2亿台币，落点分别为周一4,022.2亿、周二1,566.5亿、周三3,703亿、周四3,896.5亿及周五1,590亿。紧缩因素则有周五财政部发行102甲7两年期公债，金额300亿台币。

**RP利率区间低位成交增加**

RP成交利率则持稳低位。资金调度人士表示，今日投信、寿险端资金仍显宽松，资金去化需求强劲，RP券源短缺稍显供不应求，令RP利率区间低位成交比重略有提高。

券商资金交易人士认为，今日RP券源依旧偏少，普遍以到期续作为主，而随着交易商养券空间缩小，冲击获利空间，券商调降RP利率压力日增，且以目前资金情势来看，RP利率仍有往下的空间，料短线RP利率区间低位成交比重将逐步增加。

“今天投信寻券需求蛮强劲、寿险需求也蛮多的。”一位证券商交易员说。

大型票券市场人士也指出，先前已陆续调降公司债RP利率，月中至月底RP利率料暂持稳在既有利率水准，若资金情势偏滥仍不排除持续微降公司债RP利率，至于公债RP则因存量有限将维持在既有区间。

证券商的公债10天期附买回利率主交投落在0.62-0.64%，大区间落在0.62-0.65%，持平于上日；一个月期公司债RP利率主要交投在0.70-0.72%，皆与上日大致相同。