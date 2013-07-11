路透专访：东南亚需应对资金流出导致的震荡--新加坡财长

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透新加坡7月10日 - 新加坡财政部长尚达曼周三指出，东南亚新兴经济体不会因美国联邦储备理事会(FED/美联储)削减货币刺激规模而面临基本面风险，但需设法应对随资金流出产生的震荡。
尚达曼称，比起1997-98年亚洲金融危机之前的情况，如今东南亚地区“基本面更具韧性”，且银行体系远比当时强得多。尚达曼也是国际货币与金融委员会主席，并担任新加坡金管局主席。
“量化宽松(QE)带来的流动性挹注，及这些宽松资金可能抽走，两者都让人不安，但不会构成基本面风险，”他告诉路透。
“一开始就没有人对流动性挹注非常放心。那就是我们致力煞住国内房地产市场价格，广泛抑制信贷增加的原因。不只新加坡，部分东南亚经济体也是如此。”他在专访时说。
尚达曼指出，但当投资者因预期美联储的刺激措施不久后将开始逐步退场，而将资金抽离新兴市场之际，决策者需尽力把震荡降到最低。
他并警告称，金融市场对美国复苏的程度“或许有点太乐观”，因为美国是否将回到可持续的成长2.5%甚或更高，还不很明朗。
对于中国，尚达曼表示中国潜在成长仍相当有韧性，尽管在该国朝着促进内需、降低对投资依赖的经济模式转型之际，步履还有些不稳。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。