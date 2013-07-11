路透专访：东南亚需应对资金流出导致的震荡--新加坡财长

路透新加坡7月10日 - 新加坡财政部长尚达曼周三指出，东南亚新兴经济体不会因美国联邦储备理事会(FED/美联储)削减货币刺激规模而面临基本面风险，但需设法应对随资金流出产生的震荡。

尚达曼称，比起1997-98年亚洲金融危机之前的情况，如今东南亚地区“基本面更具韧性”，且银行体系远比当时强得多。尚达曼也是国际货币与金融委员会主席，并担任新加坡金管局主席。

“量化宽松(QE)带来的流动性挹注，及这些宽松资金可能抽走，两者都让人不安，但不会构成基本面风险，”他告诉路透。

“一开始就没有人对流动性挹注非常放心。那就是我们致力煞住国内房地产市场价格，广泛抑制信贷增加的原因。不只新加坡，部分东南亚经济体也是如此。”他在专访时说。

尚达曼指出，但当投资者因预期美联储的刺激措施不久后将开始逐步退场，而将资金抽离新兴市场之际，决策者需尽力把震荡降到最低。

他并警告称，金融市场对美国复苏的程度“或许有点太乐观”，因为美国是否将回到可持续的成长2.5%甚或更高，还不很明朗。