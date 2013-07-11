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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 12:34 BJT

台湾央行：182天期国库券决标贴现率0.48%，低于市场预期

路透台北7月11日 - 台湾央行周四代财政部标售182天期国库券，其决标贴现率为0.48%，低于市场预期的约0.56%。

央行表示，得标者加权平均投标贴现率为0.453%，区间为0.428-0.48%。此期国库券得标比重为银行业100%。

此期国库券投标总额为1,120.5亿台币，发行金额为250亿，投标倍数为4.48倍。

该期国库券为足额发行，将在周五(7月12日)交割，到期日为2014年1月10日。

以下为2012年以来国库券发行细节：

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数

2013年

7月11日 182 250 0.480 4.48

4月30日 28 150 0.320 5.45

4月23日 91 300 0.430 4.11

3月27日 364 200 0.629 5.29

2月 6日 273 200 0.663 3.13

1月18日 182 250 0.630 2.62

2012年

12月13日 182 300 0.618 2.60

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

(完)

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