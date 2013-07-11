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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 09:57 BJT

《汇市简讯》美元/日圆盘初上扬，日本资本流动数据和股市提供助力

路透7月11日 - 0135GMT

* 东京定盘时，日本进口商和投资者买进美元兑日圆

* 借稍早跌至98.20之机买入

* 99.00、99.30和99.50上方的空头停止单提供助力

* 日股跌势暂停也有帮助，日本5月核心机械订单良好

* 财务省资本流动数据显示，日本投资人上周买超海外债券

* 目前进口商需求饱和，美元兑日圆脱离99.60/65高点

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