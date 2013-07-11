《汇市简讯》美元/日圆盘初上扬，日本资本流动数据和股市提供助力

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透7月11日 - 0135GMT
* 东京定盘时，日本进口商和投资者买进美元兑日圆
* 借稍早跌至98.20之机买入
* 99.00、99.30和99.50上方的空头停止单提供助力
* 日股跌势暂停也有帮助，日本5月核心机械订单良好
* 财务省资本流动数据显示，日本投资人上周买超海外债券
* 目前进口商需求饱和，美元兑日圆脱离99.60/65高点
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终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。