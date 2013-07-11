版本:
中国
亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 10:01 BJT

金属期市：伦铜上扬至一周高位，因贝南克表示将继续推行宽松政策

美联储周三公布的6月会议记录显示，约有半数决策者认为美联储的购债刺激举措应在年底前停止，但许多委员要求看到美国就业市场稳健复苏的更确凿迹象，再撤走政策。

中国周三公布6月出口意外下降，并对“暗淡”贸易前景提出警告，这加剧了对该国经济放缓程度的担忧，政府采取行动的压力加大。

与政府有关联的消息人士周三透露，中国发改委(NDRC)正考虑允许外资交易所在自由贸易区设立商品仓库；伦敦金属交易所(LME)预计将成为首个获批在上海自由贸易区建立交割仓库的外资交易所。 (完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐