朝鲜：美国必须结束对朝敌对政策 朝鲜才会放弃核威慑

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦7月10日 - 朝鲜周三称，在美国结束对朝鲜的“敌对政策”前，朝鲜不会放弃核威慑，但同时表示朝鲜已准备好就其核计划重启国际对话。朝核六方会谈自2008年以来陷入僵局。
美国及其盟国认为，朝鲜2006年进行核试验，以及寻求铀浓缩的做法，违反了2005年六方会谈达成的弃核协议。
朝鲜驻联合国日内瓦办事处代表宋世平(So Se Pyong)警告称，美韩计划于8月举行的联合军演，将加剧朝鲜半岛的紧张局势。他并重申，朝鲜呼吁解散驻韩国联合国军司令部。
宋世平表示：“除非美国从根本上、不可逆转地摈弃对我国的敌对政策以及核威胁……并解散（驻韩国）联合国军司令部，否则朝鲜永远不会放弃核威慑。”
6月21日，朝鲜常驻联合国代表申善昊(Sin Son Ho)就曾呼吁解散驻韩国联合国军司令部。
朝鲜和韩国周日同意将着手重新开放开城工业园区，此前双方商谈了超过16个多小时。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686