台湾汇市：台币盘初随韩元走升，外资汇入及出口商抛汇

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透台北7月11日 - 台币兑美元 周四盘初大幅走升。国际美元因美联储主席贝南克温和的言论，逆转先前的强势，转而大跌，令亚币盘初纷走升。
美元周四在亚洲盘初的清淡市况中大跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克发布温和言论，迫使市场削减美元多头仓位，并重新评估美联储可能开始削减刺激计划的时间。
交易员表示，台股上扬逾1%，带动外资大力汇入，而出口商也有抛汇，令盘初台币强升逾1角以上。
〞外资就用力的打进来(汇入)，出口商就跟在后面，〞一位外商银交易员表示。
交易员也表示，此前因预期美联储刺激政策将退场，美元大涨之下，出口商惜售。而银行间先前也布建不少美元多单，今日杀出。这两个因素都使市场出现不少美元卖单。
若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.9-29.95，上日在30.02-30.08。上日收于30.085。
韩国韩元兑美元 周四在国内市场早盘跳涨至一个月高位，因有关美国联邦储备理事会(美联储)过早缩减购债计划规模的担忧减弱。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点则由价平转为折价，报价为-0.025/-0.005。
本地时间10:03时，台北外汇中心的台币兑美元交易升1.54角报29.934。
交易员观察市场最新动态：
* 央行虽对部分银行金检，不过在外汇市场上，尾盘作价动作似有较轻微，收盘价更为趋近市价，观察其后续动态
* 至09:45为止台北外汇中心成交量约2.20亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.85-29.95
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* 东京汇市：美元大跌，贝南克讲话打压美元多头 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686