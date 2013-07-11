台湾汇市：台币盘初随韩元走升，外资汇入及出口商抛汇

路透台北7月11日 - 台币兑美元 周四盘初大幅走升。国际美元因美联储主席贝南克温和的言论，逆转先前的强势，转而大跌，令亚币盘初纷走升。

美元周四在亚洲盘初的清淡市况中大跌，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克发布温和言论，迫使市场削减美元多头仓位，并重新评估美联储可能开始削减刺激计划的时间。

交易员表示，台股上扬逾1%，带动外资大力汇入，而出口商也有抛汇，令盘初台币强升逾1角以上。

〞外资就用力的打进来(汇入)，出口商就跟在后面，〞一位外商银交易员表示。

交易员也表示，此前因预期美联储刺激政策将退场，美元大涨之下，出口商惜售。而银行间先前也布建不少美元多单，今日杀出。这两个因素都使市场出现不少美元卖单。

若不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.9-29.95，上日在30.02-30.08。上日收于30.085。

韩国韩元兑美元 周四在国内市场早盘跳涨至一个月高位，因有关美国联邦储备理事会(美联储)过早缩减购债计划规模的担忧减弱。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期换汇点则由价平转为折价，报价为-0.025/-0.005。

本地时间10:03时，台北外汇中心的台币兑美元交易升1.54角报29.934。

交易员观察市场最新动态：

* 央行虽对部分银行金检，不过在外汇市场上，尾盘作价动作似有较轻微，收盘价更为趋近市价，观察其后续动态

* 至09:45为止台北外汇中心成交量约2.20亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.85-29.95

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