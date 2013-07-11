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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 10:14 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上扬，因澳洲就业数据好于预期

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* 在澳洲公布好于预期的就业数据后，澳元兑美元一度从0.9225升至0.9272

* 澳洲6月就业人口增加1.03万，市场预估为减少0.25万；失业率为5.7%，市场预估为5.6%

* 就业数据不太可能产生太多利多效应

* 全职就业人口减少4,400人，失业率高于预期

* 目前市场仍预计澳洲央行8月有60%的机率降息

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