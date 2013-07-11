澳洲经济指标总览--7月11日

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 8月6日 商品及服务收支(亿澳元) 5月 顺差6.7 顺差1.71 出口(较前月) +4% -1.0% 进口(较前月) +2% +1.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 8月5日 (较前月) 5月 +0.1% -0.1% 就业市场(经季节调整) 8月8日 就业人口(较前月变动,万人) 6月 +1.03 -0.07 全职就业人口(较前月变动,万人) -0.44 -0.68 失业率 5.7% 5.6% 就业参与率 65.3% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 7月24日 总体CPI(较前季) 第一季 +0.4% +0.2% (较上年同期) +2.5% +2.2% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.3% +0.6% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.6% (较上年同期) +2.6% +2.5% 国际贸易价格指数 8月1日 进口物价(较前季) 第一季 持平 +0.3% 出口物价(较前季) +2.8% -2.4% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月3日 经常帐收支 第一季 赤字85.10 赤字147.59 商品与服务贸易收支 顺差3.67 逆差52.11 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月4日 (较前季) 第一季 +0.6% +0.6% (较上年同期) +2.5% +3.1% (完)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686