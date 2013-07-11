韩国股市：受贝南克讲话鼓舞劲扬，三星电子大涨

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
路透首尔7月11日 - 韩国股市周四劲扬，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克表示，在就业市场前景大幅改善之前，联储仍将维持刺激措施。
贝南克周三在麻省剑桥一个经济会议上表示，美联储有必要继续维持宽松货币政策，因通胀率处于低位且失业率为7.6%，这样的失业率“甚至可以说是高估了就业市场的形势。”
“基本说来，是贝南克导致了市场生病，然后他又在给市场开药方。他相当于在说，平稳下来吧，”现代证券市场分析师Y.S. Rhoo称。
“他的发言表明，美联储希望看到经济出现更多稳健势头后才会撤走支持性政策，”他称，并表示这样的暗示对投资者来说是种安慰。
市场也在关注中国，因中国经济成长料将放缓。路透综合15家机构预估中值显示，中国二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的7.7%。
0107 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 升1.6%报1,853.41点。
权重股大涨。KOSPI最大的成分股三星电子 涨2.9%，继上周下跌后连续第三个交易日反弹。(完)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。