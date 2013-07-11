韩国股市：受贝南克讲话鼓舞劲扬，三星电子大涨

路透首尔7月11日 - 韩国股市周四劲扬，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克表示，在就业市场前景大幅改善之前，联储仍将维持刺激措施。

贝南克周三在麻省剑桥一个经济会议上表示，美联储有必要继续维持宽松货币政策，因通胀率处于低位且失业率为7.6%，这样的失业率“甚至可以说是高估了就业市场的形势。”

“基本说来，是贝南克导致了市场生病，然后他又在给市场开药方。他相当于在说，平稳下来吧，”现代证券市场分析师Y.S. Rhoo称。

“他的发言表明，美联储希望看到经济出现更多稳健势头后才会撤走支持性政策，”他称，并表示这样的暗示对投资者来说是种安慰。

市场也在关注中国，因中国经济成长料将放缓。路透综合15家机构预估中值显示，中国二季度经济增速预计将回落至7.5%，低于上季的7.7%。

0107 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 升1.6%报1,853.41点。