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货币新闻 | 2013年 7月 11日 星期四 11:05 BJT

新债招标：中国农发行10年债利率4.25%，高于预测均值--业内人士

路透北京7月11日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标的100亿元人民币10年期固息债，中标利率为4.25%，高于此前4.18%的利率预测均值。

业内人士同时透露，该期债首场投标倍数为1.69倍。

该期债为农发行今年第13期金融债，采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过50亿元的当期债券。

该期债7月12日-7月16日为分销期，缴款日和起息日同为7月16日，7月22日上市。(完) (发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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