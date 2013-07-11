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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 10:36 BJT

更新版 1-台湾债市：五年公债殖利率早盘大跌，贝南克讲话引发空单回补

(新增更多评论与细节)

路透台北7月11日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周四早盘大跌至一周盘中低位。美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克认为目前政策仍需宽松，令台债早盘涌现空单回补。

102/2殖利率一度大跌逾6个基点，区间低位暂报1.0391%，此前盘中低位为7月3日的1.0190%。

交易员认为，就技术线型来看，短线五年期公债102/2殖利率在1.03-1.04%附近将面临压力，前波台债殖利率急弹已把利空暂时化解掉，目前台债有加速赶底的味道，料今日台债殖利率暂将回档整理。

“贝南克有意cool down市场气氛!”一外银交易员说。

上述外银交易员指出，眼看美债殖利率持续攀高增加发债成本，贝南克安抚市场氛围，周三已表态失业率若不如预期，也不排除今年暂不缩减购债计划；短线台债投资气氛略有转佳，五年期公债102/2殖利率前波底部落在1.0250%附近，短线台债殖利率将稍做回档修正。

美国公债期货周四在亚洲盘早盘上扬，因市场将美联储的会议记录解读为，提前削减资产购买措施的可能性降低。

交易员观察市场最新动态：

* 台债反应贝南克维持政策宽松谈话的利多

* 主流五年券102/2早盘回档修正

* 盘初空单急于回补令交易量明显扩大

* 台币IRS 五年期报价拉回到1.2400/1.2700%

* 受长券端标债影响，10年期公债102/6殖利率回档压力较大

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2在1.03-1.07%

* 102/6在1.47-1.50%

本地时间10:20最新报价：

* 102/2殖利率跌4.61基点，报1.0599%。

* 102/6殖利率跌3.20基点，报1.4900%。

以下为最新相关报导链接：

* 美债周四展望：公债价格下滑，市场为长债发售作准备

* 综述：美联储内部对QE退场时机看法不一，贝南克认为目前政策仍需宽松

* 综述：美国5月趸售库存创一年半来最大降幅，恐拉低第二季经济增长

* 美国金融：美联储主席贝南克称如果融资条件过度收紧，联储将加以应对

* 东京美债：美国公债期货大涨，受美联储会议记录影响 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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