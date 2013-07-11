更新版 1-台湾债市：五年公债殖利率早盘大跌，贝南克讲话引发空单回补

港报社评：助拓年金市场，为安老加保障--经济日报4月11日
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
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路透台北7月11日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周四早盘大跌至一周盘中低位。美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克认为目前政策仍需宽松，令台债早盘涌现空单回补。
102/2殖利率一度大跌逾6个基点，区间低位暂报1.0391%，此前盘中低位为7月3日的1.0190%。
交易员认为，就技术线型来看，短线五年期公债102/2殖利率在1.03-1.04%附近将面临压力，前波台债殖利率急弹已把利空暂时化解掉，目前台债有加速赶底的味道，料今日台债殖利率暂将回档整理。
“贝南克有意cool down市场气氛!”一外银交易员说。
上述外银交易员指出，眼看美债殖利率持续攀高增加发债成本，贝南克安抚市场氛围，周三已表态失业率若不如预期，也不排除今年暂不缩减购债计划；短线台债投资气氛略有转佳，五年期公债102/2殖利率前波底部落在1.0250%附近，短线台债殖利率将稍做回档修正。
美国公债期货周四在亚洲盘早盘上扬，因市场将美联储的会议记录解读为，提前削减资产购买措施的可能性降低。
交易员观察市场最新动态：
* 台债反应贝南克维持政策宽松谈话的利多
* 主流五年券102/2早盘回档修正
* 盘初空单急于回补令交易量明显扩大
* 台币IRS 五年期报价拉回到1.2400/1.2700%
* 受长券端标债影响，10年期公债102/6殖利率回档压力较大
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2在1.03-1.07%
* 102/6在1.47-1.50%
本地时间10:20最新报价：
* 102/2殖利率跌4.61基点，报1.0599%。
* 102/6殖利率跌3.20基点，报1.4900%。
以下为最新相关报导链接：
* 美债周四展望：公债价格下滑，市场为长债发售作准备
* 综述：美联储内部对QE退场时机看法不一，贝南克认为目前政策仍需宽松
* 综述：美国5月趸售库存创一年半来最大降幅，恐拉低第二季经济增长
* 美国金融：美联储主席贝南克称如果融资条件过度收紧，联储将加以应对
* 东京美债：美国公债期货大涨，受美联储会议记录影响 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
终身年金计划针对65岁或以上人士，只要一笔过缴交保费〈暂定为上下限为100万与5万港元〉，便可每月得到固定年金，直至身故，保证发放最少合共105%已缴保费的年金。据按证公司初步计算，内部回报率若为3%至4%，男性年金率约6%至7%；女性则因较长寿，年金率约5.4%至6.4%。
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。