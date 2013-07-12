《中国债券市场每日交易备忘》--7月12日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部代理发行243亿元五年期固息地方债9:50-10:30招标 进出口银行至多100亿元一年期固息债10:00-11:00招标，利率预测均值3.95% 进出口行至多80亿元五年期增发债债10:00-11:00招标，收益率预测均值4.13% 进出口行至多80亿元10年期增发债债10:00-11:00招标，收益率预测均值4.25% 中国航空集团7亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和民生银行主承 中国航空集团7亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，交行和兴业银行主承 中国航空技术国际控股公司20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，农行和平安银行主承 中国中冶 39亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和国开行主承 隆鑫控股4亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中升大连集团4亿元九个月期限短融041364028，票面利率5.90% 江苏广电有线信息网络15亿元一年期短融041358052，票面利率4.70% 广西机场集团6亿元五年期中票101354002，票面利率5.50% ============================================================================ 三、缴款： 中国铝业 20亿元六个月期超短融 中国建材 35亿元三个月期超短融 五矿股份20亿元六个月期超短融 保利协鑫6亿元一年期短融 宁波城建投资控股10亿元一年期短融 北大方正集团30亿元一年期短融 重庆渝富资产经营管理集团30亿元五年期中票 重庆航运建设发展有限公司5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国联合网络通信150亿元一年期短融041253037到期兑付，票面利率3.45% 江苏核电16亿元一年期短融041253038到期兑付，票面利率3.89% 广西玉柴机器集团5亿元一年期短融041256023到期兑付，票面利率4.22% 好当家 2.5亿元一年期短融041259040到期兑付，票面利率6.50% 国开行150亿元30年期固息债010221付息，票面利率4.52% 中国电力投资集团20亿元10年期固息债058016付息，票面利率4.98% 农发行300亿元五年期固息债110412付息，票面利率4.36% 财政部代发254亿元五年期固息地方债119101付息，票面利率3.84% 财政部代发239.4亿元三年期固息地方债119102付息，票面利率3.93% 河南交通投资集团23亿元五年期中票1282244付息，票面利率5.11% 亨通集团4亿元三年期中票1282245付息，票面利率5.46% 中纺集团6亿元三年期中票1282246付息，票面利率4.39% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国利率市场化的推进进程或有新进展，进一步推动利率市场化方案已初步形成。中国证券报周五引述业内 人士预计，贷款利率下限有望完全放开，存款利率上限浮动可能有限。银行受到的影响将小于预期，银行理财产 品市场有望显着受益。 --中国总理李克强提出要守住底线言论一出，便引来各方解读。国务院发展研究中心金融所巴曙松认为，底线 就是年初确定的经济增长目标，认为这时不应人为刺激，充其量采取一些稳定措施，让它国经济稳定在一个可持 续的中速增长上。 7/15国家统计局公布6月固定资产投资(不含农户) (1-5月为20.4%) 社会消费品零售总额 (5月为12.9%) 工业增加值 (5月为9.2%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18统计局发布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰制造业PMI初值 (6月为48.3) 7/27统计局公布1-6月规模以上工业企业利润 (1-5月为12.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/吴芳； 审校 丁淑琴)