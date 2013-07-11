路透基点：一财团寻求台湾银行业至少15亿美元贷款以收购ILFC权益

路透香港7月11日 - 汤森路透旗下基点援引了解该融资案的消息人士称，一财团正在寻求台湾银行业至少15亿美元的银团融资，支持以47.53亿美元收购美国国际集团(AIG)旗下飞机租赁部门国际租赁金融公司(ILFC)的90%权益。

消息人士称，该财团包括P3 Investments和其他几家“有限合作伙伴”。竞购企业料为P3完全的特殊目的载体(special purpose vehicle)。

P3原先与新华信托股份有限公司及China Aviation Industrial Fund发起竞购。消息人士称，后面的这两家或其中一家已不再隶属于该财团。

上月AIG表示，买卖双方决定将交易的最后期限延长至7月31日。

今天银行说明会在台北举行，台湾至少10家银行的代表参加了会议。据消息人士称，台湾银行正在协调融资事宜，法国巴黎银行为买家的财务顾问。

一位消息人士称，借贷方原计划融资23亿美元，但此后将融资规模下调至20亿美元，在与潜在贷款方磋商后，又下调至15亿美元。

上述各银行努力在7月底前完成融资。

一些本地贷款银行家认为，基于杠杆比率和该财团与台湾的紧密联系，当前协商中的价码处于合理水平，但人们对日益临近的截止日期忧虑加剧。

一位银团贷款银行家称，“在这么短的时间内审核通过这么巨额的信贷，对我们来说是个挑战。”

消息人士称，上述各银行被要求至少出资1亿美元，综合收益约为550个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约500个基点。

消息人士还称，借款方要求杠杆比率约在7.5-8倍。

正式条款料在本周稍后发布，消息人士称，贷款期限料为五年左右。

7月9日ILFC曾表示，今年前六个月已完成125项租赁交易。

5月ILFC发售了5亿美元优先无担保浮动利率债券，利率为较三个月Libor加码195个基点。

4月ILFC分支Flying Fortress Inc为将于2017年6月30日到期的现有9亿美元定期贷款重新定价，并借入7.5亿美元优先有担保定期贷款。协商中的价码为较Libor加码275个基点，利率下限为较libor加码75个基点。现有贷款原先为较Libor加码400个基点，利率下限为libor的1%。

2012年10月，ILFC自身获得23亿美元四年期无担保循环贷款，基于公司综合债务与股东股权的比率，利率为较LIBOR加码250个基点，承诺费为50个基点。

穆迪和标准普尔给予ILFC的债信评级分别为Ba3和BBB-。