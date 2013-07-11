投行观点：高盛认为采矿业缺乏景气回温的有力因素

港报社评：公共年金有助中产长者稍感安心--信报4月11日
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
路透7月10日 - 高盛表示，在大宗商品价格萎靡不振萎之际，其对于采矿业的策略着重于挑选个股买进时机，因预期整体产业缺乏景气回温的有力因素。
高盛指出，由于预期中国经济趋疲，铁矿石及铜价走软，更强化其对采矿业前景的负面看法。
高盛将全球矿业巨擘力拓 及英美资源集团 列为最优先“卖出”名单，称获利动能萎缩且铁矿石业务得仰赖其自由现金流。
“我们见到镍、铝及锌价具有上涨潜力。但这不足以影响我们对大型股的看法，无法过于看多。”高盛表示。
高盛称，大型采矿个股就算出售资产及降低成本，都不足以抵销基本面的疲弱表现。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
强积金不足以安享晚年，讨论多时的全民退休保障又陷于胶着状态，财政司司长陈茂波昨日宣布的终身年金计划可以视作强积金的延续，亦不失为未有全民退保之下的折衷办法，相信有助中产长者稍感安心。
台北市长柯文哲一再公开贬损香港的旅游形象，能否促使外国旅客舍弃香港而改到台湾旅游，日后旅客流向自会验证，不过，应该多谢柯市长这番表演，因为对本港产生两方面警醒作用。一是警醒政治人物，须从更宽广视野审视问题，无论用什么言词包装损人利己，都只会自暴其短；二是柯市长对香港的了解，偏离实际情况，说明就推介香港、吸引旅客而言，还有许多工作待政府和旅游业界努力。
路透上海4月11日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微升0.11%至93.50；SDR篮子指数微升至95.31，BIS篮子指数微升至94.44。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.40%，SDR篮子指数跌0.20%，BIS指数跌1.87%。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8957 85 欧元 7.3081 27 日圆 6.2264 -145 港元 0.8874 12.6 英镑 8.5686