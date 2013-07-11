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亚洲 | 2013年 7月 11日 星期四 11:29 BJT

投行观点：高盛认为采矿业缺乏景气回温的有力因素

路透7月10日 - 高盛表示，在大宗商品价格萎靡不振萎之际，其对于采矿业的策略着重于挑选个股买进时机，因预期整体产业缺乏景气回温的有力因素。

高盛指出，由于预期中国经济趋疲，铁矿石及铜价走软，更强化其对采矿业前景的负面看法。

高盛将全球矿业巨擘力拓 及英美资源集团 列为最优先“卖出”名单，称获利动能萎缩且铁矿石业务得仰赖其自由现金流。

“我们见到镍、铝及锌价具有上涨潜力。但这不足以影响我们对大型股的看法，无法过于看多。”高盛表示。

高盛称，大型采矿个股就算出售资产及降低成本，都不足以抵销基本面的疲弱表现。(完)

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